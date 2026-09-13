Разбиха мащабно източване на Здравната каса
Лекари в схема за половин милион евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Организирана Престъпна Група. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лекари в схема за половин милион евро
Става дума за над 50 милиона лева за период от около 10 години
Става въпрос за изключително активна организирана престъпна група
Няма данни групата да е участвала в купуване на гласове около изборите
Прокуратурата обвини организирана престъпна група
Занимавали се с нелегално производство на тютюн за пушене и разпространението му
"Освен чисто полицейските мерки, хубаво е да има ограничаване и от телефонните компании", смята Безлов
При обиск в офиси са открити 750 000 лв
Антимафиотите и спецпрокуратурата разбиха банда за незаконна криптовалута
Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, ангажирана с изготвяне и разпространение на неистински документи за самоличност, съобщ...
7 души, участвали в организирана престъпна група, занимавала се с лихварство, са задържани при спецоперация на антимафиотите от ГДБОП. Това съобщи дне...
Треньор по волейбол на деца, както и още трима души, са обвинени в сексуална експлоатация. Това съобщиха от Специализираната прокуратура. И уточниха,...
Ухажват светила от София, Марин Марковски засега не е приел
Главният взел на прицел Кьоравия, пернишкият бандит минал към СИК
Таен свидетел посочил къде са заровени труповете, търсят костите на още 7
Лидерът на бандата Вальо Бореца се отърва без обвинение