Ивкова посочи къде изтичат парите в здравеопазването. Проблемът не е в бюджета

В здравната система има достатъчно средства, но големият проблем е как се управляват и контролират. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в интервю за БНТ, в което очерта най-тежките дефицити - разходването на публичния ресурс, слабия контрол и липсата на доверие у пациентите. По думите й реформата в здравеопазването продължава от десетилетия, но резултатите все още не отговарят на очакванията. Министърът обяви проверки, сигнали до прокуратурата и нови правила за капиталовите разходи в държавните болници.

Парите ги има, контролът не стига

Ивкова беше категорична, че не може да се говори просто за недофинансирана здравна система. „В системата има достатъчно средства. Тяхното управление и разходване трябва да бъде естествено рационално“, заяви тя.

Министърът призна, че разходите за здравеопазване растат навсякъде - не само в България, а и на регионално и глобално ниво. Причината е развитието на новите технологии за диагностика и лечение. Според нея обаче това не отменя основния проблем у нас - парите трябва да се управляват по-строго, по-прозрачно и с по-добър контрол.

Реформа без доверие

Ивкова припомни, че голямата здравна реформа е започнала още през 2000 г. Въпреки това пациентите все още нямат доверие в системата, а здравните показатели на населението не показват очаквания обрат.

„Виждаме до момента, че все още няма доверие от страна на пациентите. И това е напълно нормално, предвид здравните показатели на населението“, каза министърът. Според нея първата задача е стабилизиране на системата, а не нови обещания без реална промяна в начина, по който се харчат средствата.

Сигнали за скъпите лекарства

Министърът съобщи, че вече са започнали проверки и са изпратени сигнали до компетентните органи. Най-сериозните съмнения са в направлението за скъпоструващи лекарствени продукти, купувани по Наредба 10.

„Имало е няколко лечебни заведения, в които е имало нерационално разходване на средствата за тези лекарствени продукти, поради което са изпратени сигнали и до прокуратурата, и до икономическа полиция“, заяви Ивкова. Тя уточни, че става дума за държавни болници.

По думите й това е един от примерите защо контролът трябва да бъде поставен в центъра на управлението. Когато ресурсът е публичен, въпросът не е само дали парите са похарчени формално законосъобразно, а дали са използвани разумно и в интерес на пациентите.

Нови правила за държавните болници

Ивкова посочи като ключова тема и капиталовите разходи за лечебните заведения за болнична помощ. Тя е установила, че в Министерството на здравеопазването не е имало разработени критерии, по които да се оценяват апликационните форми на болниците с над 50% държавно участие.

Министърът вече е разпоредила подготовката на проект за такива критерии. Целта е исканията на болниците да се оценяват според реална необходимост и целесъобразност, а не по неясен ред или по указания от предишни ръководства.

„Да бъдат извършвани капиталовите разходи, а не на принципа някой от предишно ръководство се е разпоредило към колегите от съответната дирекция и по този начин да е правен подбор“, каза Ивкова.

Доплащането остава болезнена тема

Здравният министър засегна и един от най-чувствителните проблеми за пациентите - доплащането. България е сред страните в ЕС, в които хората плащат сериозни суми от джоба си, а според Ивкова големият проблем е липсата на яснота.

„Факт е, че има доплащане, факт е, че пациентите няма как да са доволни от това, защото много често не знаят точно за какво доплащат“, заяви тя.

Това превръща прозрачността в задължително условие за всяка промяна. Пациентите трябва да знаят какво покрива системата, за какво се иска доплащане и защо една услуга или лекарство излиза извън публичното финансиране.

Здравната вноска засега остава 8%

На въпрос дали здравната вноска остава 8%, Ивкова отговори, че на този етап тя не се променя. Министърът подчерта, че подобно решение не може да се взема прибързано и без анализ.

„Няма как да кажем - здравната вноска я вдигаме. В други държави, членки на ЕС, е по-висока, но при тях и процесите на управление са много по-качествени. При нас е много важен контролът“, заяви тя.

Така министърът очерта посоката - първо контрол, прозрачност и по-рационално харчене, после разговор за повече пари. В противен случай всяко увеличение на ресурса рискува да потъне в същите слабости, заради които пациентите от години не вярват, че системата работи за тях.

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