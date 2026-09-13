Ивкова посочи къде изтичат парите в здравеопазването. Проблемът не е в бюджета
Здравният министър заяви, че в системата има достатъчно средства, но липсват рационално управление, контрол и ясни правила
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Здравният министър заяви, че в системата има достатъчно средства, но липсват рационално управление, контрол и ясни правила
Министър Силви Кирилов каза истината
На интернет страницата на приходната агенция може да се открие информация
Говори председателят на Българския лекарски съюз
Търпението ни се изчерпва, заяви Българският лекарски съюз
Д-р Маджаров коментира, че за лечебните заведения става все по-трудно да задържат кадрите си
Повишаването на здравната вноска ще реши проблемите, казват от болничната асоциация
Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход
Идеята още от преди години била вноската да стане 10-12%
Необходимо е увеличение на здравната вноска в страната. Това заяви в ефира на Радио „Фокус" д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пацие...
Увеличаване на индивидуалната здравна вноска или заплащане на лечението от пациента през следващата година. Това предлага здравният министър д-р Петър...
По-висока здравна вноска за пенсионери и деца обмислят лекари и политици. Идеята е държавата да плаща от 1 юли 8 вместо 4 процента за хората, които ос...
София. 2 % от сегашната здравна вноска да се дадат на частните осигурителни фондове предлага здравният министър д-р Таня Андреева. Това е вариантът, к...
София. "Съсловните организации трябва да бъдат партньор при разписване на новите пътеки на остойностявания", заяви министърът на здравеопазването д-р...
София. Здравният министър Таня Андреева е на мнение, че здравната вноска трябва да бъде увеличена, но настоящият момент не е подходящ. Онколекарствата...