Лекари от „Пълмед“ спасиха 64-годишен мъж с тежко сърдечно заболяване

Екипът на Отделението по кардиохирургия към УМБАЛ „Пълмед“, ръководен от д-р Андрей Неутов, успешно извърши една от най-сложните операции в сърдечната хирургия – операция по Бентал, съобщиха от лечебното заведение. Благодарение на високата експертиза на кардиохирургичния екип и съвременните възможности на болницата, 64-годишен пациент днес вече си е у дома и се възстановява успешно.

Пациентът постъпва в УМБАЛ „Пълмед“ с тежко заболяване на аортната клапа и възходящата аорта, което налага своевременна оперативна намеса. След прецизна диагностика екипът на д-р Андрей Неутов взема решение за извършване на операция по Бентал – високоспециализирана интервенция, при която едновременно се извършва протезиране на аортната клапа, аортния корен и възходящата аорта.

Това е една от най-комплексните операции в кардиохирургията, изискваща отлична подготовка, безупречна координация и богат опит на целия мултидисциплинарен екип – кардиохирурзи, анестезиолози, перфузионисти, операционни и интензивни медицински сестри.

Следоперативният период при пациента преминава гладко, без усложнения и без отклонения от нормалното възстановяване. Благодарение на професионалните грижи на медицинския екип той се възстановява бързо и вече е изписан в добро общо състояние.

„Спасиха живота ми. Безкрайно съм благодарен на д-р Андрей Неутов и на целия екип на Отделението по кардиохирургия. Получих не само лечение на най-високо ниво, но и човешко отношение, внимание и подкрепа през целия ми престой в болницата“, споделя развълнувано пациентът.

Този пореден случай от практиката на д-р Андрей Неутов и неговия екип е доказателство, че високоспециализираната кардиохирургия в България е на световно ниво. Съчетавайки опита на своите специалисти със съвременната апаратура и индивидуалния подход към всеки пациент, Отделението по кардиохирургия на УМБАЛ „Пълмед“ продължава да извършва сложни оперативни интервенции с отлични резултати, връщайки надеждата и качеството на живот на своите пациенти.

В УМБАЛ „Пълмед“ всеки успешно излекуван пациент е най-голямото признание за труда, професионализма и отдадеността на медицинските екипи. Именно доверието на хората и постигнатите резултати утвърждават болницата като един от водещите центрове за високоспециализирана кардиохирургична помощ не само в Южна България, но и в страната.