НЗОК вдига цените на клиничните пътеки с 10%
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
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Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
Лекари в схема за половин милион евро
Околийски алармира за срив в психиатрията, рискове за ваксинациите и забавени проекти
Моята гилдия има много голям проблем, призна именитият анестезиолог
Вноската за здравно осигуряване трябва да бъде поне в размер на минималната за Европа
В болниците клиничните пътеки покриват едва между 20% и 40% от стойността на лечението
На срещата са били обсъждани и темите за разширяване на обхвата на ваксинацията
Вдигнаха парите по клиничните пътеки
Лекуване на COVID-19 ще стане 1200 лв.
За това се договориха днес Българският лекарски съюз и Надзорният съвет на Здравната каса
НЗОК и Лекарския съюд изменят рамков договор
Естественото ще е с 200 лв. по-скъпо от цезаровото сечение
Стойността на клиничната пътека се вдига от 600 на 1200 лв
Включват го в цената на клиничните пътеки
Повишението на цени не може да доведе автоматично до по-високи приходи в дадена болница, ако няма желаещи да се лекуват в нея
Всички пътеки, свързани с пулмологията и педиатрията ще бъдат увеличени като детските пътеки
От бюджета се отблокират 50 млн. лева за пътеки и заплати в здравеопазването
МЗ е готово с определяне на индивидуалните работни заплати, съобщи Кирил Ананиев
Утре по време на заседанието на Надзорния съвет на здравната каса ще бъдат разгледани някои случаи на намалени клиничните пътеки...
Около 3 500 легла в цялата страна от общо 38 хиляди ще бъдат преобразуване от легла за активни лечение в легла за долекуване. За първи път ще има к...