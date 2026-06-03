Обрат със заплатите! Рязък скок и нови златни професии

Обрат със заплатите у нас. Въпреки очакванията, че заради еврото много компании ще стегнат коланите и ще задържат заплатите на равнищата от миналата година, социалното министерство отчита сериозен ръст на възнагражденията за първото тримесечие на годината. С цели 12.7% е скочила средната работна заплата за страната, сочи информационният бюлетин на ведомството, посветен на доходите и жизненото равнище.

Показателят възлиза на 1407 евро, като най-висока е средната заплата за София-град – 1915 евро, което е с близо 36.1 на сто повече от средната заплата за страната.

Най-голям ръст на средното възнаграждение през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г. се отчита в Ловеч (19.5%), Кюстендил (18.9%) и Силистра (18.8%).

Кои професии взимат най-много пари?

Учителите вече са в топ 7 по заплати у нас. Класацията се оглавява от специалистите по информационни технологии и служителите в далекосъобщенията.

В седем икономически дейности средните работни заплати са над средното равнище за страната, като в тях работят около 26.1% от всички наети лица. Най-високо е заплащането в дейностите:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (3176 евро),

„Финансови и застрахователни дейности“ (2226 евро),

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (2060 евро),

„Професионални дейности и научни изследвания“ (1923 евро),

„Добивна промишленост“ (1713 евро),

„Държавно управление“ (1591 евро),

„Образование“ (1437 евро).

Безработицата намалява до 3.2%

Общият брой на заетите лица през първите три месеца на 2026 г. е малко над 2.9 млн. души.

В сравнение със същия период на миналата година, броят им нараства с 5.6%. За същия период безработните също намаляват - с 19 900 души или със 17.1%. Коефициентът на безработица е 3.2%.

Пълният текст на бюлетина е публикуван тук.

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