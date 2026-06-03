Обрат със заплатите! Рязък скок и нови златни професии

Обрат със заплатите у нас. Въпреки очакванията, че заради еврото много компании ще стегнат коланите и ще задържат заплатите на равнищата от миналата година, социалното министерство отчита сериозен ръст на възнагражденията за първото тримесечие на годината. С цели 12.7% е скочила средната работна заплата за страната, сочи информационният бюлетин на ведомството, посветен на доходите и жизненото равнище.
Показателят възлиза на 1407 евро, като най-висока е средната заплата за София-град – 1915 евро, което е с близо 36.1 на сто повече от средната заплата за страната.
Най-голям ръст на средното възнаграждение през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г. се отчита в Ловеч (19.5%), Кюстендил (18.9%) и Силистра (18.8%).
Кои професии взимат най-много пари?
Учителите вече са в топ 7 по заплати у нас. Класацията се оглавява от специалистите по информационни технологии и служителите в далекосъобщенията.
В седем икономически дейности средните работни заплати са над средното равнище за страната, като в тях работят около 26.1% от всички наети лица. Най-високо е заплащането в дейностите:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (3176 евро),
„Финансови и застрахователни дейности“ (2226 евро),
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (2060 евро),
„Професионални дейности и научни изследвания“ (1923 евро),
„Добивна промишленост“ (1713 евро),
„Държавно управление“ (1591 евро),
„Образование“ (1437 евро).
Безработицата намалява до 3.2%
Общият брой на заетите лица през първите три месеца на 2026 г. е малко над 2.9 млн. души.
В сравнение със същия период на миналата година, броят им нараства с 5.6%. За същия период безработните също намаляват - с 19 900 души или със 17.1%. Коефициентът на безработица е 3.2%.
Пълният текст на бюлетина е публикуван тук.
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