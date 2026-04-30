Шанс за кариера! Ето кое бюро по труда търси 19 специалисти

Пазарът на труда в област Монтана предлага сериозни възможности за реализация на специалисти с висше образование и специфична квалификация. Към момента в Дирекция „Бюро по труда“ са обявени общо 19 свободни работни места за висококвалифицирани кадри в ключови сектори като здравеопазване, енергетика, образование и селско стопанство, съобщиха за БТА от ведомството.

Здравеопазването с най-голям глад за кадри

Най-осезаем е недостигът в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Областната болница търси десет лекари, като позициите обхващат широк спектър от специалности:

Пневмология и фтизиатрия;

Кардиология, Педиатрия и Акушерство и гинекология;

Психиатрия, Ортопедия и Вътрешни болести;

Ендокринология, Патология и Физикална медицина.

Допълнително лечебното заведение търси медицински лаборант. Търсенето на медицински кадри се разширява и към Община Бойчиновци, където има място за медицинска сестра, и към лаборатория „Медилаб“, която търси лаборант.

Възможности в индустрията и енергетиката

За специалистите с техническо образование също не липсват предложения. Енергийният сектор е представен от фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, която е обявила място за енергетик. В производствения сектор фирма „БКК – 95“ ООД търси да назначи инженер-конструктор, а „Агротрон 2007“ ЕООД е в търсене на търговски представител.

Образование, наука и администрация

Учебните заведения в Монтана също подсилват своите екипи. Шесто СУ „Отец Паисий“ търси психолог, а Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ има нужда от учител по „Човекът и природата“ и „Химия и опазване на околната среда“.

Интересна позиция е обявена и в село Долно Церовене, където Регионалната дирекция „Борба с градушките“ търси агроном, който да се включи в специфичната дейност по опазване на селскостопанската продукция.

Обявените позиции са ясен сигнал за динамиката в регионалната икономика и нуждата от млади и подготвени професионалисти, които да подкрепят развитието на Северозапада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com