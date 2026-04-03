Страшна драма в 4000 населени места у нас. Липсва най-важното

Над 4000 населени места у нас нямат аптека. Всеки трети българин няма аптека наблизо. Най-засегнати са възрастните хора в малките населени места, където достъпът до лекарства е сериозно ограничен.

От Института за пазарна икономика отдавна алармират за този проблем и работят по свой проект, за да разберат как хората в малките населени места, в които няма аптека, си осигуряват лекарства и за да се срещнат с тези, които стават герои по неволя, защото буквално носят здраве на нуждаещите се.

Близо 2 млн. души в България не могат просто да отидат до аптеката, защото най-близката такава е на непосилно за тях разстояние. В 18 общини няма аптека, предаде БНР.

"За последната година броят на аптеките се увеличава малко. Има няколко общини, в които преди не е имало аптека, но вече има. В тези общини живеят малко хора. Големият проблем не е вече това, че в общината няма аптека, защото те са 18 от 265. Проблемът е, че в множество населени места, в които живеят хора, няма аптека и няма никакви изгледи такава да бъде открита".

Това обясни пред БНР старши икономистът от ИПИ Петя Георгиева, като уточни, че в около 850 населени места има аптека, а в останалите от общо 5000 такава няма.

"В над 4000 населени места няма аптека. Голяма част от тези населени места са наистина такива с малко население. Въпреки това обаче това са възрастни хора, които живеят там. Това са доста обезлюдени местности, цели области има, в които имаме демографски проблем, в които няма млади хора. Достъпът до лекарства за тези хора е крайно ограничен".

Когато няма аптека в населеното място, се намира някой човек, който на собствена воля събира рецептите на хората, пътува до аптека, купува и им ги носи, посочи Георгиева и заяви, че искат това да се промени:

"Не искаме тези неща да се случват стихийно и от нужда, а просто да има ясни регулации – как лекарствата могат по-лесно да стигнат до хората".

Тя подчерта, че проблемът не е само с липсата на аптека, но и с липсата на най-различни видове социални и други услуги.

По думите ѝ такива процеси на намаляване на населението се наблюдават и в други държави. Но никъде хората не са оставени сами да се оправят с такъв тип проблеми, изтъкна Петя Георгиева.

Според нея решения съществуват, но за момента законът не ги позволява. От ИПИ предлагат 3 неща:

"Първо – когато е налична електронна рецепта, да може пациентът да я изпрати до аптеката, магистър фармацевт да му подготви лекарствата и да ги върне обратно с куриер при пациента. Истински аргументи против това предложение няма. Вторият вариант са т.нар. мобилни аптеки. И третият - помощник фармацевтите да имат шанс да отварят филиали по малките населени места.

