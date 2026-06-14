Шестима кандидати в битка за кметския пост в район „Средец“

Частичният вот в „Средец“ решава кой поема един от ключовите райони на София

До изборите се стигна, след като Трайчо Трайков стана служебен министър на енергетиката

Частични избори за кмет на столичния район „Средец“ се провеждат днес. Право на глас имат 28 009 души по данни от предварителните избирателни списъци, а вотът се провежда е в общо 43 секции.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Във всички секции ще може да се гласува с машина, съобщи председателят на ОИК Полина Витанова, а кандидатите за районен кмет са шестима.

Вот след предсрочно прекратен мандат

До частичния избор се стигна, след като на 20 февруари ОИК предсрочно прекрати правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“. Причината е избирането му за служебен министър на енергетиката, след като самият той е подал заявление, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание.

Така един от централните столични райони остана без избран титуляр и се наложи насрочването на частичен вот. Според официалната информация изборите са насрочени за 14 юни 2026 г., а подготовката включва назначаване на секционните комисии и организация на машинното гласуване.

43 секции и машинно гласуване

Избирателите в „Средец“ ще могат да упражнят правото си на вот в 43 секции. Във всички тях ще има възможност за машинно гласуване, което според ОИК трябва да осигури нормално протичане на изборния ден.

Гласуването започна в 7:00 ч. и продължава до 20:00 ч. Ако към края на деня пред секциите има чакащи избиратели, процедурата може да бъде удължена по правилата на изборното законодателство.

Шестима кандидати за поста

За кметския пост в „Средец“ се състезават шестима кандидати. Районът е сред най-видимите в София заради централното си разположение, институциите, културните пространства и натоварената градска среда, което прави избора политически и управленски важен.

ОИК е регистрирала кандидатите през май, като в решенията на комисията фигурират номинации от различни партии и коалиции. Сред тях са кандидатури, предложени от Продължаваме промяната-Демократична България, „Възраждане“, „Синя България“, БСП-Обединена левица и други политически формации.

Временно управление след решението на СОС

След прекратяването на мандата на Трайчо Трайков Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“. Това решение осигури административна приемственост до провеждането на частичните избори.

Днешният вот трябва да върне избрано политическо ръководство на района. Новият кмет ще поеме управлението в момент, в който централните райони на София са под постоянен натиск заради транспорта, паркирането, ремонтите, опазването на градската среда и очакванията за по-видими местни решения.

Избор с по-широк столичен знак

Макар да става дума за районен вот, изборите в „Средец“ ще бъдат следени и като политически сигнал в София. Районът е малък като територия, но е символно натоварен и всяка промяна в управлението му се чете внимателно от партиите и от столичната публика.

Резултатът ще покаже не само кой ще управлява района до края на мандата, но и как избирателите реагират след предсрочната смяна, последвала влизането на Трайчо Трайков в служебния кабинет. За „Средец“ това е избор за местна власт, но и тест за доверие към политическите сили в сърцето на София.

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