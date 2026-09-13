Шестима кандидати в битка за кметския пост в район „Средец“
Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч.
Следете всички новини, анализи и коментари за Районен Кмет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч.
Инцидентът станал на кръстовището на ул. „Хенрик Ибсен”
ДНСК ще чака заседаниего на ВАС преди да се произнесе
Вече е внесен документ в ДНСК
Варна. Отмъщение заради решението да се съборят незаконните къщи в Максуда подозира районният кмет на варненския квартал "Младост" Христо Христов. Тов...
Варна. Задържаният след спецакция на ДАНС от вчера районен кмет на "Младост" Христо Христов не е разследван във връзка с длъжността, която заема. Повд...