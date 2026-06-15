Трайчо Трайков се връща в район „Средец“ след разгромна победа

Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район „Средец“ с 77,33% от гласовете, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия - Столична. Частичните местни избори приключиха с ниска избирателна активност от 12,33%, при 28 009 души с право на глас по предварителните списъци. В района бяха разкрити общо 43 секции, а в надпреварата участваха шестима кандидати.

Резултатът връща Трайков на кметския пост в „Средец“ след предсрочното прекратяване на правомощията му през февруари заради избирането му за служебен министър на енергетиката.

Победата на Трайков е категорична на фона на ниската активност. Частичният вот в „Средец“ не произведе напрежение около балотаж, защото кандидатът на ПП-ДБ получи достатъчно силна подкрепа още на първия тур. Данните показват голяма дистанция между него и останалите участници в изборите.

За кметския пост се състезаваха Георги Неделчев, издигнат от „Български съюз за директна демокрация“, Иван Търпоманов от партия „Свобода“, Трайчо Трайков от ПП-ДБ, Кирил Нешев от „България може“, Пламена Заячка от „БСП-Обединена левица“ и Веселина Йорданова от „Възраждане“. Вотът беше организиран в 43 секции, а право на глас имаха 28 009 избиратели.

До частичните избори се стигна, след като на 20 февруари Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на Трайков като кмет на район „Средец“. Причината беше подадено от него заявление, че е предложен за член на служебния кабинет и ще положи клетва пред Народното събрание като служебен министър на енергетиката.

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