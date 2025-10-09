Терзиев се запъна за боклука! Има ли изход

Държавата е готова да се намеси с цялата си мощ, за да помогне на Столична община да преодолее тежката криза с боклука, но засега кметът Васил Терзиев отказва предложената помощ.

Това стана ясно след извънредна среща днес, в която участваха премиерът Росен Желязков, кметът Терзиев, правосъдният министър Георги Георгиев и районните кметове на затрупаните от отпадъци "Люлин" и "Красно село".

Правителството е предложило незабавно да осигури техника и ресурси за почистването. Министър Георгиев, който е определен за координатор на процеса, вече е разговарял с кметове на други общини, които са изразили готовност да изпратят в София както камиони за сметоизвозване, така и екипи за почистване и дезинфекция.

Въпреки протегнатата ръка, кметът Васил Терзиев е заявил, че на този етап общината ще се опита да се справи сама.

"Ако имаме нужда, ще се възползваме от протегнатата ръка. За момента се справяме с текущата ситуация благодарение на помощта от доброволци. Следващата седмица очакваме нещата да се нормализират", обясни Терзиев след срещата.

Той увери премиера, че ще направи необходимото, за да овладее кризата без правителствена намеса. В момента в почистването на "Красно село" вече са се включили десетима затворници, като се очаква през следващата седмица те да работят и в "Люлин".

Премиерът Росен Желязков подчерта, че целта на срещата не е била да се търси вина, а да се намери изход от ситуацията.

"Боклукът няма политически цвят. Боклукът е замърсяване, а то води и до замърсяване в политическата среда. Затова предложихме държавата при необходимост да се намеси с решение, което няма да е трайно, но ще е достатъчно, за да се преодолее моментната ситуация", заяви Желязков.

Кризата избухна преди дни, след като изтече договорът с почистващата фирма за "Люлин" и "Красно село", а кметът Терзиев отказа да подпише нов с единствения кандидат заради предложена цена, която определи като "рекет".

