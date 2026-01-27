Бойко Василев с драматични думи! Има ли изход

Трябва да работим така, сякаш всяка дума, всяка запетая има огромно значение, заяви журналистът Бойко Василев - водещ на предаването "Панорама" по БНТ, носител на една от тазгодишните награди "Сирак Скитник".

Политиците, силните на деня вече са в качествено нова ситуация – пред тях е комфортът на социалните мрежи. Те винаги са имали да има комфорт и нашата битка с тях е ясна, в нея има правила. Проблемът е в пристрастната публика, тази част, която е фен агитка. Социалните медии я научиха – задавай критични въпроси, смазвай събеседника, но само този, когото аз мразя, коментира журналистът в предаването "Преди всички".

Социалните мрежи дадоха на всеки управляващ безценни оръжия – възможността да говори необезпокоявано и да не влиза в диалог. В "Панорама" е некомфортно, защото освен въпросите на водещия, звучат и въпроси от противници, подчерта той.

Когато някой току-що дойде на власт или предстои да дойде, от журналистите се очаква да го насърчават и галят с перце, а след това пристрастната публика си променя мнението, отчита водещият. По думите му, хората от агитките не виждат в предаването човека от техния фийд, а присъствието на чуждия е проблем.

"Панорама" се прави все по-трудно, защото трябва да държиш сметка дали представените в конкретната седмица гледни точки са актуални и справедливи, отбеляза Василев.

Скриването, покриването на политиците може да решава тактически задачи, но стратегически съответната политическа сила отслабва по този начин, смята Бойко Василев.

Подкастът не е чиста журналистика. Той е форма по-скоро на приятелски разговор, посочи той. Според него има голям спор дали този формат е журналистика заради намалената критична функция на задаващия въпросите.

"Защото подкастърът по дефиниция е силно пристрастен. Формата тук диктува съдържанието."

Движим се не просто в свят без журналистика, а отиваме в свят без посредници въобще, изрази мнение Василев. Журналистиката трябва да огради границите си, допълни водещият.

"Сред нас понякога има склонност към отстъпление, към подмазване - и то доброволно, към самоограничение. Това, което не трябва да правим, е да се поддадем на това."

