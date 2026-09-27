Изкуственият интелект превзема туризма. България готви новите кадри

Изкуственият интелект вече не е далечно бъдеще за туризма - той все по-често решава къде ще пътуваме, какъв хотел ще изберем и кои забележителности ще посетим. Именно тази огромна промяна е във фокуса на Световния ден на туризма, който отбелязваме днес, 27 септември, под мотото „Дигитален дневен ред и изкуствен интелект за преобразяване на туризма“. България също влиза в новата битка - не само за туристи, но и за хората, които трябва да работят в един все по-технологичен сектор.

AI вече планира почивката вместо нас

Темата за 2026 г. не е избрана случайно. Само за няколко години системите с изкуствен интелект започнаха сериозно да променят начина, по който хората подготвят пътуванията си.

Вместо десетки часове в сравняване на хотели, карти и туристически форуми, все повече пътуващи задават няколко въпроса на AI - къде да отседнат, какво да видят за три дни, кой ресторант е близо до маршрута им или коя дестинация отговаря на определен бюджет.

Това постепенно променя и самия туристически бизнес. Хотели, туроператори, авиокомпании и дестинации започват да използват изкуствен интелект за анализ на търсенето, ценообразуване, персонализирани предложения, обслужване на клиенти и прогнозиране на туристическите потоци.

Официалното честване на Световния ден на туризма тази година е в Сан Салвадор. В програмата участват министри и представители на индустрията, като една от основните теми е как AI може да помага за по-прецизни решения както на правителствата и бизнеса, така и на самите туристи.

Предвиждат се и демонстрации на технологии за обучение на кадри, управление на туристически потоци и популяризиране на по-малко известни дестинации.

Има обаче и голям риск

Бързото навлизане на алгоритмите носи не само възможности. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреждава, че ако развитието на изкуствения интелект бъде оставено без достатъчно внимание, туристите могат да бъдат насочвани постоянно към едни и същи популярни места и платформи.

Резултатът би бил още по-голяма концентрация на посетители в ограничен брой градове и курорти, докато малки, нововъзникващи или по-слабо познати дестинации могат да останат практически невидими за алгоритмите.

„Технологиите трябва да служат на човечеството“, подчертава Гутериш. Според него работещите в туризма, местните общности и новите туристически райони трябва да участват в оформянето на дигиталното бъдеще на сектора.

Това изисква повече инвестиции в цифрови умения, по-широк достъп до технологии и правила, които да гарантират, че от иновациите печелят не само големите платформи, но и хората и местата, върху които се крепи туризмът.

Големият проблем на България са хората

У нас Световният ден на туризма ще бъде отбелязан и с инициатива, насочена към един от най-болезнените проблеми на сектора - недостига на подготвени кадри.

Днес във Варна ще бъде учредена Национална асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм. Инициативата трябва да създаде постоянна връзка между университетите и да улесни обмена на студенти и преподаватели, международните партньорства и сътрудничеството между образованието, бизнеса и държавата.

По-късно министърът на туризма Илин Димитров и ректори на висши училища ще засадят дървета в Морската градина и ще поставят началото на Алея на международния туризъм.

Амбицията е новата асоциация постепенно да обхване и средните училища и да се превърне в част от по-голяма балканска и европейска мрежа с над 200 университета.

15 000 ученици за сектор с огромни нужди

Цифрите показват мащаба на проблема. Около 15 000 ученици и едва 1400 студенти в България в момента се обучават в направления, свързани с туризма. В същото време секторът осигурява приблизително 135 000 преки работни места и е свързан с още около 300 000 непряко заети.

Според министър Илин Димитров това е недостатъчно и показва защо връзката между училища, университети и бизнес трябва да бъде много по-тясна.

Проблемът отдавна се усеща особено силно в хотелите и ресторантьорството, където през активните сезони работодателите все по-често разчитат и на работници от чужбина.

Навлизането на AI няма да премахне необходимостта от хора. Напротив - очакванията са технологиите да променят изискванията към тях. Наред с традиционните умения все по-важни ще стават работата с данни, дигиталните резервационни системи, автоматизираните услуги и използването на изкуствен интелект.

Туризмът трябва да „свърже несвързаното“

Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис обръща внимание на друг проблем - туристическите технологии все още често работят като отделни острови.

Резервациите, плащанията, данните за туристите, транспорта и различните услуги не винаги са свързани помежду си. Именно изкуственият интелект и по-добрият обмен на данни могат да променят това.

Амбицията на тазгодишния Световен ден на туризма е да бъде положено началото и на обща позиция на сектора за използването на AI - не просто като инструмент за автоматизация, а като технология, която може да промени целия модел на туристическата индустрия.

За България темата е особено важна. Страната има огромно разнообразие от морски, планински, балнеоложки, културни и исторически дестинации, но много от тях все още остават слабо познати извън традиционните туристически маршрути.

Ако новите технологии бъдат използвани умно, именно малките места могат да получат шанс да достигнат до туристи, които досега никога не биха ги открили.

Но ако алгоритмите започнат да показват на всички едни и същи десет дестинации, дигиталната революция може да направи туризма не по-разнообразен, а още по-концентриран.

Затова и големият въпрос на Световния ден на туризма през 2026 г. вече не е дали изкуственият интелект ще промени пътуванията. Това се случва в момента. Въпросът е кой ще управлява тази промяна и кои държави ще успеят да я превърнат в предимство.