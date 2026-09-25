Премиерът посочи голямото ни предимство като туристическа дестинация

Министърът на туризма д-р Илин Димитров представи основните реформи, по които министерството работи за развитието на сектора по време на среща в курорта „Златни пясъци“ с министър-председателя Румен Радев и висшия мениджмънт на TUI Group.

Правим промени, които твърде дълго са били отлагани. Вече е ясно, че туризмът е ключов сектор за икономиката ни, и работим за повече инвестиции, по-силен маркетинг, по-добра свързаност и по-високо качество на туристическия продукт, заяви министър Димитров.

Министър-председателят Румен Радев подчерта значението на туризма както за икономиката и инвестициите, така и за международния образ на страната, като открои разнообразието като едно от най-силните предимства на България, съобщават от пресцентъра на Министерството на туризма.

Имаме море, планини, ски курорти, селски, културен, религиозен и кулинарен туризъм и още много възможности. Всичко това е събрано в България, каза премиерът.

Главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел посочи, че България има конкурентен туристически продукт и реален потенциал за ръст, ако той бъде съчетан със силна свързаност и активен маркетинг.

Това, което видях тук, е впечатляващо. България има отличен туризъм и от нас зависи да работим заедно, така че повече хора в Европа да научат за нея, каза Ебел.

По думите на министър Димитров държавата ще търси директен подход към бизнеса и инвеститорите, така че добрите проекти да преминават по-бързо и предвидимо през институциите. Паралелно с това ще се работи за промени в нормативната рамка, които да дадат повече възможности на общините сами да развиват и рекламират своите туристически дестинации.

Като пример за новия модел на работа министърът посочи партньорството с TUI.

Ден по-рано Министерството на туризма подписа дългосрочен меморандум с най-големия туроператор в Европа, с цел туристите, пътуващи до България чрез TUI, да достигнат 400 хил. души годишно до 2030 г. Искаме да удвоим туристическия поток, като насочим усилия към качеството, което предлагаме, каза още министърът.

Следващите стъпки са по-активното използване на големи международни събития за популяризиране на България и създаването на международно обединение на университети, които обучават кадри за туризма.

Целта е бизнесът, държавата и образованието да обединят усилия за повишаване на качеството в сектора.