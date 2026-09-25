Мишо Константинов заговори за изненада преди изборите. Малки черни лебедчета

Рекордният брой кандидат-президентски двойки се дължи и на финансовия стимул от медийните пакети – всички получават по 20 000 евро.

Това заяви проф. Михаил Константинов в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ по радио Фокус.

Според него към момента три двойки имат реални шансове за балотаж.

По думите му президента Илияна Йотова е сигурен участник във втория тур, докато за останалите места битката е по-оспорвана.

"Сигурен участник в балотажа е двойката на Йотова, а от другите две двойки ще видим коя ще се присъедини.

С по-големи шансове в момента е двойката Гюров – Кандев, но Костадинов – Волгин, също може да се класира на балотажа", коментира още професорът.

Константинов открои и кандидатурата на кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, като даде пример с политиката му за насърчаване на раждаемостта.

"Това е изключително важно, защото един от основните проблеми при раждането на деца в България при тези цени и при този стандарт е, че отговорните родители чувстват, че няма как да осигурят добри условия на децата си, каза той.

В края на разговора той допусна, че преди изборите могат да се появят събития, които да променят настоящата политическа картина.

"Не чак голям черен лебед, който да се пльосне на масата и да обръща всичко, но някои такива малки черни лебедчета, които сумарно дават лош резултат. Така че всичко може да стане, прогноза.