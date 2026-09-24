Костадинов и Волгин очертаха курса си - независимост и референдуми

Костадин Костадинов и Петър Волгин поставиха референдумите, националната независимост и защитата на българския интерес в центъра на заявките си за президентските избори. Кандидатът за президент и неговият партньор за вицепрезидент защитиха решението „Възраждане“ да участва със собствения си лидер, вместо да застава зад чужда кандидатура или инициативен комитет. Двамата очертаха позиции и по енергетиката, членството на България в международни организации и войната в Украйна.

Партия, която вярва в себе си, издига своя лидер

Петър Волгин определи номинацията на Костадинов като знак за политическа отговорност. „С избора на Костадин Костадинов за кандидат-президент „Възраждане“ показа зрялост, защото една формация, която вярва в себе си, издига своя ръководител“, заяви той пред Нова телевизия. По думите му заставането зад вече обявени кандидатури или инициативни комитети може да се превърне в начин партиите да избягат от пряката отговорност пред избирателите.

Костадинов разказа, че при определянето на двойката са участвали не само членове и симпатизанти на „Възраждане“, но и хора извън организацията. Първоначалният списък е включвал 27 имена, впоследствие сведен до пет, преди да бъде определена окончателната кандидатура.

„Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен“, заяви лидерът на партията.

Референдуми за НАТО и ЕС

Една от най-силните политически заявки на двойката е намерението да бъдат инициирани допитвания по ключови въпроси, включително за членството на България в международни организации. Костадинов заяви, че според него гражданите трябва да имат възможност да бъдат питани и за НАТО, и за Европейския съюз, тъй като при присъединяването на страната не са провеждани референдуми по тези въпроси. NOVA потвърждава, че именно бъдещи допитвания за НАТО и ЕС са сред темите, поставени от кандидатпрезидентската двойка.

Волгин постави тази линия в по-широката си теза за държавния суверенитет. „Национален идеал може да бъде единствено търсенето на независимост“, каза кандидатът за вицепрезидент. Според него българските управляващи трябва да бъдат зависими преди всичко от волята на собствените си избиратели.

Националният интерес и цената на енергията

Костадинов постави силен акцент и върху енергийната политика. Той даде примери с Унгария и Словакия, които са получавали изключения от част от европейските ограничения за руски енергийни доставки, и постави въпроса защо България не преследва по-настойчиво подобни решения, когато те са икономически изгодни за страната.

„Нашият национален интерес изисква населението ни да живее добре. Как ще живее добре, ако получаваме скъпи енергоносители, за които ни казват, че са скъпи, но са демократични, а пък руските са евтини, но токсични?“, попита той.

Темата не е нова в диалога между „Възраждане“ и управляващите. По-рано през септември партията постави пред премиера Румен Радев въпроса защо България не е получила възможност за директен внос на руски петрол. Тогава Радев заяви, че също е поставял въпроса пред генералния секретар на НАТО и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Спорна интерпретация за войната

По украинската тема Костадинов отново представи собствената си интерпретация за произхода на конфликта, свързвайки го с вътрешните събития в Украйна след 2014 г. Това е политическата позиция на лидера на „Възраждане“. В международноправен план Общото събрание на ООН определи действията на Русия от февруари 2022 г. като агресия срещу Украйна и прие резолюция, настояваща руските войски да се изтеглят от международно признатата украинска територия.

Така Костадинов и Волгин влизат в президентската кампания с ясно очертана линия - повече референдуми, по-силен акцент върху националния суверенитет, прагматична енергийна политика и настояване България да определя позициите си според собствените си интереси. Кандидатурата им беше обявена символично на 22 септември - Деня на независимостта, във Велико Търново.