Вода няма, сметки има. Омбудсманът поиска компенсации за хората

Жалбите за проблеми с водоснабдяването са скочили с 35% само за година, а стотици граждани вече са потърсили омбудсмана и заради продължителни аварии на „Топлофикация София“. Велислава Делчева отправи остри критики към ВиК операторите, местните власти и контролните институции и настоя хората да получават реални компенсации, когато основни услуги не се предоставят нормално. Според нея е недопустимо през XXI век цели населени места да остават без вода, без навременна информация, а понякога и без елементарно алтернативно водоснабдяване.

Не приемам водата да зависи от дъжда

Повод за думите на омбудсмана е проблемът с водоснабдяването в части от село Рибарица, но според Делчева случаят показва много по-широка картина.

„Не приемам такива доводи, че достъпът до питейна вода зависи от времето, от дъжда и други такива обстоятелства, които ние не можем да контролираме“, заяви тя пред БНТ.

По думите й жалби идват от различни части на страната, включително от община Балчик и населени места с дългогодишни проблеми. Делчева посочи три познати слабости - остаряла ВиК мрежа, лоша координация между местната власт и операторите и недостатъчни усилия за подобряване на услугата.

„Всички знаем, че мрежата е остаряла и трябва да се оправи. Всички знаем, че координацията между институциите, имам предвид местната власт, заедно с ВиК операторите, трябва много по-добре да взаимодействат“, каза тя.

„За мене това е недопустимо“, подчерта омбудсманът по повод случаите, при които хора остават без нормално водоснабдяване.

Нов закон се бави, хората остават без защита

Делчева настоя проблемът да бъде решен и законодателно. Тя припомни, че от миналата година се говори за нов Закон за ВиК, но той така и не е стигнал до приемане.

Според нея гражданите трябва да имат ясно разписано право на неустойки и компенсации, когато услугата не се предоставя нормално. Освен това операторите трябва да бъдат задължени да дават точна и навременна информация при аварии и спирания на водата.

Омбудсманът вече е изпратила до министъра на регионалното развитие Иван Шишков становище за промени в Наредба №4 от 2004 г. Поводът са системни проблеми с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК дружествата.

Няма дори една водоноска

Един от най-острите проблеми според Делчева е прехвърлянето на отговорността между кметове и ВиК оператори, когато хората останат без вода.

„В едни общини кметът не може, от другата община ВиК казват: „Не, това не е наша отговорност“. И в един момент се оказва, че в населените места няма дори една обикновена водоноска, която гражданите да могат да използват тогава, когато има нужда“, заяви тя.

Затова според омбудсмана трябва ясно да бъде записано кой е длъжен да осигури алтернативно водоснабдяване и при какви условия.

„Кметовете и, ако обичат, ВиК операторите да вземат да си понесат отговорностите“, настоя Делчева.

Изрядните не трябва да плащат за неизрядните

Сериозни оплаквания има и за начина на отчитане на водата в жилищните сгради. Делчева даде пример със системите за самоотчет, при които според нея трябва да има надежден начин да се гарантира, че подадените данни са верни.

Проблем възниква и когато част от собствениците не осигуряват достъп за отчет или когато няма представител на етажната собственост при засичането на общия водомер.

„Хората много се оплакват от това, че общата вода се разпределя неравномерно и неправилно. Хората, които са изрядни, които дават достъп до апартамента, които са се отчели правилно, в един момент се оказва, че плащат за сметка на тези, които всъщност са неизрядни“, заяви Делчева.

Тя вече е отправила предложения до регионалното министерство за промяна на правилата, така че коректните потребители да не бъдат наказвани за чужди нарушения.

Стотици жалби и срещу „Топлофикация София“

Втората голяма тема са продължителните прекъсвания на топлоподаването в София. Само през последния месец при омбудсмана са постъпили стотици жалби за аварийни ремонти, които продължават значително над обявените срокове.

Проблеми има в редица квартали, включително „Младост“, „Изток“, „Дружба 2“, „Полигона“, „Дианабад“, „Лозенец“ и „Гео Милев“. В някои случаи прекъсванията значително надхвърлят 48 часа, а в „Дружба 2“ е обявено планово спиране на топлоснабдяването за повече от два месеца - от 28 август до 3 ноември.

Омбудсманът вече е сезирала министъра на енергетиката и е поискала проверка на готовността на „Топлофикация София“ за отоплителния сезон 2026 - 2027 г. и оценка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на дружеството.

Компенсациите да идват автоматично

Според Делчева хората имат основание да бъдат обезщетявани, когато аварийно прекъсване се проточи над допустимия срок.

Тя предлага в Закона за енергетиката да бъде записано, че топлопреносните оператори трябва да плащат неустойка за времето над 48 часа, когато непланово прекъсване продължи общо повече от 48 часа в рамките на 72 часа.

Омбудсманът отива и по-далеч - според нея гражданите не трябва всеки път сами да водят битка, за да получат обезщетение.

„Това, което на мен вече ми се иска, е всъщност „Топлофикация“ сама, без да се налага хората да си искат компенсации, да предоставя тези компенсации по какъвто и да било начин“, заяви Делчева.

Една от възможностите е сумата автоматично да бъде приспадана от следващата сметка. Така според омбудсмана отговорността ще се премести там, където трябва да бъде - върху дружеството, което не е успяло да предостави услугата в обещания срок, а не върху гражданите, принудени да доказват, че са били потърпевши.