Радев и Туск с важна среща във Варшава. Отбраната влиза във фокуса

Премиерът Румен Радев заминава днес за Варшава за разговори с полския министър-председател Доналд Туск. Икономиката и инвестициите ще бъдат сред водещите теми, но срещата има и силен стратегически заряд - енергетика, транспорт, отбранителна индустрия и сигурността в Европа. Особено важно за България остава военното сътрудничество с Полша, която има дългогодишна роля в поддръжката на българските МиГ-29. Двамата премиери вече поставиха основите за разширяване на партньорството при предишната си среща през юни.

Втори разговор между Радев и Туск за три месеца

Това е второто посещение на Румен Радев в Полша след встъпването му в длъжност като премиер. През юни той беше в Гданск за международната конференция за възстановяването на Украйна, където проведе и двустранна среща с Доналд Туск. Тогава двамата откроиха като перспективни високите технологии, индустриите с висока добавена стойност и развитието на инфраструктурата.

Още тогава беше отделено специално внимание на отбраната. Радев заяви интерес България да си партнира с Полша не само при МиГ-29, но и при бъдещата поддръжка на българската ескадрила F-16.

МиГ-29 остава важна тема

Военното сътрудничество между София и Варшава има конкретно измерение. През юли Радев се срещна в София с ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2, което от години участва в ремонта и техническото обслужване на българските МиГ-29. Полската страна тогава заяви готовност сътрудничеството да продължи и през следващите години.

За България въпросът остава чувствителен, защото до изграждането на пълна бойна ескадрила F-16, способна да поеме дежурствата по охрана на въздушното пространство, Военновъздушните сили ще продължат да разчитат и на МиГ-29. Именно затова надеждната им техническа поддръжка остава необходима, подчерта правителството след срещата с WZL-2.

Европейската сигурност влиза в разговора

Посещението идва в момент, когато сигурността и отбраната заемат все по-голяма част от европейския дневен ред. Самият Радев наскоро посочи, че наред с конкурентоспособността именно сигурността и отбраната се превръщат в основни приоритети за Европейския съюз на фона на усложнената геополитическа обстановка.

Във Варшава Радев и Туск ще обсъждат и новите рискове пред Европа, както и възможностите за по-тясно икономическо партньорство в енергетиката, транспорта, иновациите и отбранителната индустрия. Така днешната среща трябва да надгради започнатия през юни разговор и да даде по-конкретно съдържание на отношенията между София и Варшава.