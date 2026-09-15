Радев за Калушев: Хладнокръвен убец на деца и откровен педофил. Защо е бил толериран?

„Потресаващи“ и „изключително тревожни за бъдещето ни като общество“. С тези думи премиерът Румен Радев коментира разкритията по случая „Петрохан“ след близо тричасовия брифинг на експертите вчера. Той постави поредица от тежки въпроси - кой е дал държавна легитимация на неправителствената организация, как е получавала финансова и политическа подкрепа, защо е разполагала с огромна територия и как е било регистрирано голямо количество оръжие.

Как така институциите са дали легитимация?

„Изнесените факти по случая „Петрохан“ вчера от експертите са потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество“, заяви Радев.

Премиерът насочи вниманието си не само към престъпленията, които според представените експертни заключения са извършвани в групата, но и към институционалната среда около нея.

„Как така институциите са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо?“, попита той.

Радев продължи с още по-тежко обвинение, като се позова на изнесените по случая данни.

„Как така това НПО - свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми - се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани на тази територия? Как се е регистрирало такова огромно количество оръжие?“

Толериран финансово и политически

Според премиера най-тревожният въпрос е как човек, който години наред е получавал обществена легитимация и подкрепа, според оповестените експертни заключения се оказва свързан с изключително тежки престъпления.

„Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и педофил“, заяви Радев.

Той подчерта, че според него става дума за процеси, които не са възникнали внезапно, а са били толерирани в продължение на години. Именно затова настоя разследването да стигне не само до непосредствените извършители, а и до всички институционални, финансови и политически връзки около организацията.

Какво общо има това с президентските избори?

Премиерът реагира остро и на опитите случаят да бъде обвързван с политически сценарии и предстоящи избори.

„Убийството на деца хладнокръвно, тяхното сексуално насилване какво общо има с президентските избори? Трябва да стигнем до дъното на тази педофилска сектантска организация“, заяви Радев.

Така премиерът ясно даде знак, че очаква разследването да не приключва само с установяване на престъпленията, а да изясни кой, как и защо е позволил подобна структура да получи влияние, обществена легитимация и подкрепа.

Големият разговор за образованието

След тежкия коментар за случая премиерът премина към другата голяма тема на деня - началото на учебната година и подготвяната реформа в образованието.

Радев участва в откриването на учебната година в Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, област Видин, където заяви, че реформата в сектора е сред абсолютните приоритети на правителството.

„Нека не си говорим за образованието само на 15 септември. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на нашето правителство, един от най-важните“, подчерта министър-председателят.

По един учебник по ключовите предмети

Една от подготвяните промени е сериозно ограничаване на броя на учебниците по основни предмети. „Проф. Вълчев се ангажира да имаме само един учебник по Български език и литература, само един учебник по История и един учебник по География. Това е важен елемент на изхода на училището да имаме граждани, които имат креативност и обичат родината“, заяви Радев.

Премиерът постави промяната в по-широк контекст - като част от усилията училището да изгражда не само знания, а и гражданска култура, самостоятелно мислене и отношение към държавата.

Радев засегна и инфраструктурните проблеми на Северозападна България. Той увери, че изграждането на пътя Ботевград-Видин остава сред най-важните задачи на кабинета. „Изграждането на пътя Ботевград-Видин е абсолютен приоритет за нас. Изграждането на тази важна артерия ще се ускори“, обеща премиерът.