Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави

България подкрепя новия европейски фокус върху конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност, но настоява той да не създава ново разделение между по-силните и по-слабо развитите икономики в Европейския съюз. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с посланиците на държавите членки на ЕС и представителството на Европейската комисия. Той постави специален акцент върху достъпа до бъдещите европейски инструменти за конкурентоспособност и защитата на традиционни политики като кохезионната и Общата селскостопанска политика.

Радев поиска равен достъп до парите за конкурентоспособност

В центъра на разговора беше бъдещият Европейски фонд за конкурентоспособност, който трябва да концентрира значителен ресурс за стратегически технологии, индустрия, иновации и намаляване на зависимостите на ЕС.

Радев настоя по-слабо развитите държави членки да не останат в периферията при разпределянето на средствата. Според него реалният достъп до европейско финансиране трябва да гарантира не само конкуренция, но и „индустриална кохезия“ между отделните части на Съюза.

Този въпрос е особено важен за държави като България, които трябва едновременно да догонват по-развитите европейски икономики и да инвестират в нови производства, технологии, образование и научна дейност.

По самия Европейски фонд за конкурентоспособност преговорите все още продължават. През юни Съветът на ЕС прие частична позиция за бъдещия инструмент, но финансовите параметри остават част от по-широките преговори за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

Новите цели да не изместват старите политики

Премиерът подкрепи усилията Европа да повиши конкурентоспособността си, но предупреди, че средствата за новите задачи не трябва да бъдат осигурявани за сметка на политики, които имат ключово значение за регионалното развитие и земеделието.

Той постави този въпрос и в контекста на преговорите по новата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Според Радев кохезионната политика трябва не само да бъде запазена, но и да придобие ново съдържание. Освен традиционните инвестиции в инфраструктура и регионално сближаване, тя трябва по-активно да обхваща науката, образованието и развойната дейност.

Така българската позиция е, че стремежът към по-конкурентна Европа не трябва да противопоставя индустриалното развитие на намаляването на различията между регионите.

Сигурността и свързаността също в дневния ред

Сред основните теми на срещата бяха европейската сигурност и инфраструктурната свързаност.

Тези въпроси придобиват все по-голямо значение за ЕС на фона на усложнената международна среда и усилията за по-устойчиви транспортни, енергийни и производствени връзки.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС, което започна на 1 юли и ще продължи до края на годината, поставя конкурентоспособността, сигурността и европейските ценности сред трите си основни приоритета. Сред задачите му е и напредъкът по следващата многогодишна финансова рамка, като в официалната програма изрично се посочва необходимостта да бъдат съхранени ключови политики като кохезията и Общата селскостопанска политика.

България иска конкурентоспособност без изоставане

Посланието на Радев пред европейските посланици беше насочено към баланса между двете големи задачи пред ЕС - да стане по-силен икономически в глобалната конкуренция, без това да увеличи вътрешните различия между държавите членки.

За България този баланс означава достъп до новите инструменти за индустрия и технологии, но едновременно с това запазване на ресурса за регионално развитие, земеделие, инфраструктура и намаляване на икономическите различия.

Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън. В края на разговора Румен Радев пожела успех на Дъблин при изпълнението на приоритетите на ирландското председателство до края на 2026 г.