„Дондуков“ 2 с факти след обвиненията срещу Йотова за помилван затворник

Президентската институция отговори с подробности и документирана процедура на политическата атака срещу Илияна Йотова за помилване, извършено в края на 2022 г. От „Дондуков“ 2 подчертаха, че случаят не е бил скрит, информацията за него се намира в публичния Регистър на помилваните лица, а решението не е било взето еднолично и без експертна основа. Преди помилването наказанието на осъдения вече е било прекъснато за две години заради влошеното му здравословно състояние, а специална седемчленна медицинска комисия е дала експертно становище по случая.

Атаката дойде в разгара на президентската кампания

Темата беше извадена днес от представители на политическите опоненти на Йотова. Асен Василев обяви, че през 2022 г. тя е помилвала Огнян Атанасов, представян в публичното пространство като „петричкия Ескобар“, а Венко Сабрутев също използва случая, за да атакува кандидатурата й за президент. Към критиките впоследствие се присъедини и Корнелия Нинова.

Политическата атака обаче представи случая предимно през престъплението и остатъка от присъдата, докато отговорът на президентството насочва вниманието към процедурата, медицинските заключения и факта, че здравословното състояние на осъдения вече е било основание за продължително прекъсване на наказанието преди решението на Йотова.

Случаят е бил публично регистриран

От прессекретариата на президента подчертават, че информацията за помилването се съдържа в общодостъпния Регистър на помилваните лица на сайта на институцията. Името на лицето не се публикува заради изискванията за защита на личните данни.

От президентството напомнят и че указите за помилване по закон не се публикуват в „Държавен вестник“. Това е изрично предвидено в Закона за „Държавен вестник“, а не решение, взето специално по конкретния случай.

Самата президентска институция от години поддържа електронен регистър на помилванията именно с цел максимална прозрачност на тази дейност. Още при представянето на работата на Комисията по помилването Йотова е подчертавала, че в него се публикуват случаите и мотивите при спазване на законовите ограничения за личните данни.

Не Йотова сама е преценявала здравословното състояние

Особено важен детайл в отговора на президентството е механизмът, по който се стига до помилване. Решението се взема след предложение на Комисията по помилването към президента. Тя разглежда всяка молба, проверява фактите и изисква становища от компетентните държавни органи.

В конкретния случай е било поискано и получено експертно медицинско становище от специалната седемчленна комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Именно тази комисия има правомощие да прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Това поставя в различна светлина внушението, че решението е било лично и произволно действие на тогавашния вицепрезидент. Правото на помилване действително е възложено на вицепрезидента, но президентската институция изрично посочва, че то се упражнява по хуманни подбуди и при изключителни обстоятелства, след работа на специализирана комисия.

Присъдата е тежка, но и медицинският казус е бил тежък

Президентството не омаловажава престъпленията, за които лицето е било осъдено. Присъдата е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г., квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс и свързани с внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

Наложеното наказание е 15 години лишаване от свобода, от които към момента на помилването са били изтърпени пет години.

Ключовият детайл, който отсъстваше от част от днешните политически обвинения, е какво се е случвало с присъдата преди самото помилване. Към 2022 г. изпълнението й вече е било прекъснато за две години именно поради влошеното здравословно състояние на осъдения.

Тоест здравословният проблем не се е появил като мотив единствено в решението на Йотова. Преди него вече е имало официални действия на компетентните органи, с които изтърпяването на наказанието е било прекъснато за продължителен период.

Спорът остава политически, процедурата - институционална

Днешната атака е особено чувствителна заради президентската кампания. Асен Василев дори поиска Йотова да се оттегли от надпреварата, като противопостави случая и на други решения за помилване.

Отговорът на президентството обаче измества разговора от политическите квалификации към процедурата - публичен регистър, Комисия по помилването, официални становища на държавни органи и специализирана седемчленна медицинска експертиза.

Това не заличава характера на престъпленията, за които лицето е било осъдено, нито прави невъзможен политическия спор дали решението е било правилно. Но прави трудно защитимо внушението, че става дума за тайно или еднолично освобождаване, извършено без институционална проверка.