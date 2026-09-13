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Кристалина не била Сталинка

Кристалина не била Сталинка

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева реагира на твърденията, че рожденото й име е било различно. През февруари народни...

08 април | 19:15
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