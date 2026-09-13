„Дондуков“ 2 с факти след обвиненията срещу Йотова за помилван затворник
Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
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Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
Призоваваме жителите и гостите на община Стара Загора да се доверяват единствено на съобщения, данни, уведомления, публикувани на и чрез официалния са...
Камера е запечатала пожара, няма умишлен палеж
Финансово министерство с официално опровержение
С недоказаните си твърдения г-н Чакъров създава усещане в обществеността за неспазване на законите на страната
От МВР твърдят, че публикациите не отговарят на истината
Реакцията е на казаното по-рано днес от бившия министър на енергетиката Ал. Николов
Междувременно с позиция излязоха и евродехутатите от ГЕРБ/ЕНП
Не сме получавали препоръки за дълга ваканция, категорични са от евроцентралата
Въпросът за мое участие в предстоящите избори не е на дневен ред. Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова в отговор на инициативата на гражданско...
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева реагира на твърденията, че рожденото й име е било различно. През февруари народни...
Прессекретарят на Владимир Путин даде изявление пред кореспондента на "Форбс" във връзка с информациите, че руският президент и Алина Кабаева имат беб...
Плевен. Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков разпрати до медиите официално опровержение във връзка с изтеклата информация, че се отказва...
Париж. Френското правителство обяви днес, че още не са изпълнени условията да бъде предаден поръчаният от Русия авионосещ кораб "Мистрал", като по тоз...