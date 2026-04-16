Опровержение от община Стара Загора

Призоваваме жителите и гостите на община Стара Загора да се доверяват единствено на съобщения, данни, уведомления, публикувани на и чрез официалния сайт и официалните Facebook страници, които са утвърдените канали на Община Стара Загора за комуникация.

Община Стара Загора уведомява гражданите, че разпространеното в социалните мрежи изображение, представено като „важно съобщение“ за промени в лятното разписание на автобусните линии до селата, не представлява официална информация и не е публикувано от Община Стара Загора.

Официалната информация за преминаването на автобусните линии към лятно разписание е публикувана тук: https://www.starazagora.bg/bg/novini/obshtina-stara-zagora-pripomnya-lyatnoto-razpisanie-na-avtobusnite-linii-obsluzhvashti-malkite-naseleni-mesta/

Изображението е споделено в група в социална мрежа, която не е официален канал за комуникация на общината и не следва установените правила за публична информация. Видно съдържанието е генерирано от изкуствен интелект и съдържа множество правописни, смислови и фактически грешки, които не отговарят на стандартите за официална институционална комуникация.

Обръщаме внимание, че използването на символи, знаци, герб, наименование и визуална идентичност на официална институция е неправомерно, а при установяване на злоупотреби, се търси отговорност по предвидения в закона ред.

Община Стара Загора категорично се разграничава от подобни публикации и счита подобни действия за недопустим опит за подвеждане на гражданите. Нерегламентирани съобщения, използване на публични ресурси без разрешение и заблуждаващи и умишлено объркващи и дискредитиращи съобщения уронват авторитета на институцията и лишават жителите на общината от правото за вярна, точна и навременна информация.

