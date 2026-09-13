Опровержение от община Стара Загора
Призоваваме жителите и гостите на община Стара Загора да се доверяват единствено на съобщения, данни, уведомления, публикувани на и чрез официалния са...
Следете всички новини, анализи и коментари за Разписание. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Призоваваме жителите и гостите на община Стара Загора да се доверяват единствено на съобщения, данни, уведомления, публикувани на и чрез официалния са...
Те влизат в сила от тази неделя
Композициите ще бъдат съставени от по три климатизирани германски вагона от салонен тип и вагон бистро
Столична община излезе с предупреждение към пътниците
Ново разписание
Инициативата е резултат от изразеното недоволство на местните власти
Причината е усложнената обстановка в Близкия изток
Дейностите по демонтаж са готови и се извършват изкопни работи
Поради ремонтни дейности
Оптимизацията се налага заради сериозните закъснения на композициите през последните няколко дни
Тръгва новата директна линия Свиленград за София
Едни линии отпадат,започват нови дестинации
Тече разследване на НКЖИ
Преди дни от БДЖ съобщиха, че специален Коледен влак ще пътува на 17 и на 18 декември
На 31 януари градският транспорт в София ще се движи с обичайно разписание
Часовете се показват при задаването на конкретен маршрут на територията на България
Гражданите ще намерят на интернет страницата на превозвача къде да изпращат коментарите си
Няма да увеличават цената на билета за градски транспорт в Смолян
БДЖ ще вози пътници с автобуси вместо с влакове и ще промени разписанията по някои линии. Причината за това е недостиг на изправни локомотиви, които д...
БДЖ въвежда временни промени в разписанието на влаковете, заради недостиг на локомотиви.Промените влизат в сила на 27 юли и ще важат до 15 септември....