Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави
Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието
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Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието
През тази година в кампанията „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ се разпространяват информационни материали в близо 11 000 търговски обекта в цялата страна
Държавата подготвя около 300 мерки срещу административната тежест и специално обслужване за стратегическите проекти
Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
Европейският съюз може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля, каза държавният глава
Среща с посланиците от ЕС очерта приоритетите - еврозона, сигурност и икономика
ОББ инвестира в спорта като част от своята дългосрочна стратегия за подкрепа на активния начин на живот, младите таланти и развитието на спортната кул...
Премиерът Росен Желязков представи пред посланиците на ЕС основните национални
Съгласен съм с премиера - живеем в паралелни реалности, каза шефът на "Величие"
Няма официално потвърждение дали руски военни ще участват в парада
Спасихме десетки обекти, направихме 50 маршрута и 15 регионални бранда
Президентът продължава с откритата си война срещу кабинета
От години нашите нации са изградили трайни взаимоотношения, основани на уважение, доверие и сътрудничество
Георг Георгиев се срещна с посланиците на държавите от ЕС в София
Обяви трима специални посланици
Срещата се проведе в София по покана на посланика на Унгария Миклош Борош
В края на посещението гостите имаха възможност да разгледат емблематичния Музей на коня и конния спорт
Какво следва
Опитват се да нагнетяват страстите, каза зам.-председателят на ДПС
Срещата бе по покана на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев