България потвърди ангажимента си към Шенген и въвеждането на еврото

България подчерта своята ангажираност към европейската интеграция и икономическата стабилност по време на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз.

Разговорът, проведен в София, беше посветен на ключови национални приоритети – членството в Шенген, подготовката за въвеждането на еврото и устойчивото развитие на страната в рамките на общоевропейската политика.

Шенген, еврото и политическата стабилност – основни теми на срещата

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер, чиято страна в момента изпълнява ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В рамките на разговора премиерът Росен Желязков представи позицията на България по основни теми от европейския и международния дневен ред, включително приоритетите на правителството за засилване на икономическата свързаност и доверието между институциите.

Сред водещите акценти беше пълноправното ни присъединяване към Шенген, което премиерът определи като „важен етап в изграждането на България като надежден партньор в общото европейско пространство“. В същото време той подчерта готовността на страната за въвеждането на еврото от началото на следващата година, като акцентира върху ползите за бизнеса, стабилността на финансовата система и доверието на международните инвеститори.

По време на срещата беше обсъдена и актуалната политическа ситуация в България, като премиерът увери дипломатическия корпус, че правителството ще продължи да работи за прозрачност, стабилност и предвидимост – ключови условия за задълбочаване на партньорството с Европейския съюз.

