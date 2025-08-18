Европосланици бойкотират голям празник в Китай заради Путин

Дипломатическите представители на европейските страни в Китай обмислят

да бойкотират военния парад в Пекин по случай края на Втората световна война

заради присъствието на руския президент Владимир Путин, пише в. "Саут чайна морнинг пост".

Според източници на базираното в Хонконг издание европейските посланици са поканени на парада в Пекин на 3 септември, но имат опасения във връзка с присъствието на Путин и "възможното участие на руски войски" в събитието.

Засега не е окончателно известно дали посланиците ще пропуснат парада, пише "Саут чайна морнинг пост".

Няма и официално потвърждение дали руски военни ще участват в парада, на който ще присъстват лидерите на множество страни, сред които и Путин.

