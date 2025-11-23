Напрежението расте! Китай си прибира най-милото от Япония

Напрежението между Китай и Япония заради Тайван продължава да расте.

Изказванията на японката премиерка, че страната е готова да използва защита при военна заплаха на Китай към Тайна, вече накара Пекин да призова гражданите си да не ходят в Токио, а днес стана ясно, че изнасят от страната на изгряващото слънце и най-милото – китайските панди, предава агенция Киодо.

Сега в Япония има две панди, наети от Китай – Сяо-Сяо и Лей-Лей, които са основната атракция на зоопарка Уено в Токио.

Наемът на животните изтича през февруари 2026 г., но китайските медии са категорични, че едва ли Пекин ще чака дотогава.

