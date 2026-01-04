Дипломатическа буря! Китай поиска от САЩ да пусне Мадуро

Китайското външно министерство отправи остро послание към Съединените щати, като настоя венецуелският лидер Николас Мадуро и съпругата му да бъдат незабавно освободени. Според Пекин кризата във Венецуела трябва да бъде решена чрез диалог и преговори, а не чрез военен натиск и едностранни действия, които допълнително дестабилизират региона.

В официално изявление министерството подчерта, че Съединените щати са длъжни да гарантират личната безопасност на Мадуро и съпругата му, като предупреди, че тяхното задържане и депортиране представляват нарушение на международното право и утвърдените дипломатически норми. Позицията на Пекин бе разпространена от Ройтерс, като тя ясно показва нарастващото напрежение между големите сили около венецуелската криза.

Реакцията на Китай идва след драматичните събития в събота сутринта, 3 януари, когато американски военни нанесоха удари по венецуелската столица Каракас. Малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е заловил президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му – изявление, което предизвика шокирани реакции по света и отвори нова глава в международната конфронтация около страната.

Наблюдатели отбелязват, че твърдата позиция на Пекин може да задълбочи дипломатическото противопоставяне и да превърне венецуелската криза в още по-широк геополитически сблъсък, в който диалогът изглежда все по-труден, а рискът от ескалация – все по-реален.

