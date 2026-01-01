Свят

Ударът на годината! Арестуваха Царя на дрогата СНИМКИ

Лидерът на картела „Синалоа“ бе задържан

Ударът на годината! Арестуваха Царя на дрогата СНИМКИ
01 яну 26 | 16:17
0
Мира Иванова

Лидерът на картела „Синалоа“, издирван от Съединените щати, е арестуван в Мексико по обвинения в трафик на наркотици и тероризъм, съобщиха от мексиканското правителство.

През май Педро Инсунза Нориега беше обвинен от Съединените щати в разпространение на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната. Той беше задържан в северозападния щат Синалоа в Мексико. „Картелът „Синалоа“ е сложна, опасна терористична организация и разбиването ѝ изисква новаторски, мощен правен отговор. Дните им на вреди срещу американския народ без последствия са свършили. Ще търсим доживотен затвор за тези терористи“, каза прокурор Пам Бонди.

След завръщането си в Белия дом миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да предприеме мерки срещу трафика на наркотици. Администрацията му е извършила удари по предполагаеми кораби за превоз на дрога в Тихия океан и Карибите, убивайки над 100 души.

Тръмп поиска Мексико да увеличи усилията си за борба с трафика на наркотици, заплашвайки с мита върху износа. Синът на Нориега - Педро Коронел, който беше обвинен заедно с баща си, беше убит от мексикански военни по време на операция срещу наркотрафика миналия месец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Крими
Още от Свят
Коментирай