„БЕЗ КОМПРОМИСИ“: Филип Морис България с още по-мащабна кампания за нулева толерантност към достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти

С нови посланици, разширен обхват и фокус върху общата отговорност, Филип Морис България за поредна година надгражда усилията за предотвратяването на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти.

През 2026 г. инициативата „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ продължава да насърчава отговорното поведение в търговската мрежа за спазването на законовата забрана за продажба на продуктите на лица под 18 години.

„Децата и подрастващите не са потребители на тютюневи и никотинови продукти и те не трябва да имат достъп до тях. Усилията ни в кампанията „Без компромиси“ са насочени към постигане на тази цел, като действаме решително с подкрепата на търговските ни партньори и чрез послания към цялото общество“, подчертава Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България.

Данните показват, че темата изисква категорични и безкомпромисни действия. Според Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Bulgaria 2023, 26,6% от децата на възраст между 13 и 15 години употребяват тютюневи изделия¹, а 63,7% от тях споделят, че не са били възпрепятствани да си ги закупят сами. 46,2% от тях признават, че закупуват цигари от търговски обекти. Средната възраст за първата цигара в България е едва 13,3 години² - близо 20% от 13-годишните започват употреба именно на тази възраст, което нарежда страната сред държавите с най-високи нива на ранно започване в Европа³.

Към „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ се присъединяват и нови посланици – актьорската двойка Весела Бабинова и Владимир Зомбори, както и режисьорът Яна Титова и актьорът и продуцент Алек Алексиев, които заснеха специални видеа за кампанията. С ново видео се включва и познатият от миналогодишната кампания д-р Танер Шахин, кардиолог.

Видеото може да гледате ТУК.

„Когато става дума за употреба на тютюн или никотин от подрастващите, позицията ни може да бъде само една: „Без компромиси!“. Защото децата и тийнейджърите не трябва да имат достъп до тютюн или никотин“, категорични са Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

Тяхното видео послание може да гледате ТУК.

„Употребата на тютюневи или никотинови изделия при подрастващите може да попречи на образованието и реализацията им. Може да застраши бъдещето им. Защото някой е направил компромис. Хайде стига компромиси. Всички ние – родители, учители, търговци – носим отговорност. Ние вярваме, че заедно можем да променим статистиката“, допълват Яна Титова и Алек Алексиев.

Тяхното видео послание може да гледате ТУК.

Кардиологът д-р Танер Шахин продължава да подкрепя каузата като експертен глас по темата, споделяйки за вредите, които тези продукти могат да причинят на младите хора. „До около 20–25-годишна възраст организмът е особено уязвим към външни въздействия. Създадена в тийнейджърските години зависимост към тютюна и никотина често остава за цял живот. Именно затова превенцията и информираността са толкова важни.“

През тази година в кампанията „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ се разпространяват информационни материали в близо 11 000 търговски обекта в цялата страна. Сред тях са стикери за врата и подови стикери, картонени стойки с мотото на кампанията за търговските обекти: „Нищо лично. Покажи ни лична карта!“, образователна брошура с данни за мащаба на проблема в България. Нов подход за повишаване на осведомеността са специални кутии в обектите, от които клиентите могат да изтеглят карти с актуални данни за проблема с употребата на тютюн и никотин от непълнолетни с цел фактите да достигнат до повече хора. Филип Морис всяка година изпраща специално писмо от генералния мениджър до всеки един търговски партньор с призив за спазване на забраната.

Повече информация за инициативата можете да намерите на http://www.bezkompromisi.com.

Източници

¹ Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Bulgaria 2023, Световна здравна организация (WHO) и Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

² Национален анализ на здравните навици на учениците от 8. до 12. клас, 2025 г.

³ ESPAD Report 2024 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), European Union Drugs Agency (EUDA). [YAP New facts | Word]