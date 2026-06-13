Теодора Духовникова: За смисъла, сцената и каузите без компормиси
Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
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Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
Инициативата цели да предотврати достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти в България