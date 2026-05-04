Демир Мартинов, Филип Морис България: Обучението помага на хората да приемат промяната като възможност, а не като риск

Employer Branding кампанията на Филип Морис България „Поеми по нов път“ разказва за трансформацията на компанията през очите на хората, които я реализират всеки ден. Докато търговските екипи са на терен и в директен контакт с партньорите, зад тях стои сериозна подготовка, анализ и развитие. Демир Мартинов е част от екипа „Обучение и развитие“ и работи пряко с търговските екипи в различни региони на страната, като фокусът му е върху устойчивото надграждане на знания и умения.

Как обучението се вписва в идеята за „Поеми по нов път“?

Новият път не е просто нова стратегия или нов продукт. Той изисква промяна в начина, по който хората мислят, комуникират и вземат решения. Обучението е ключовият инструмент, който помага на хората да разберат тази промяна и да я приемат осъзнато. Когато знаеш защо правиш нещо и каква е по-голямата картина, работиш много по-уверено.

Какви са най-честите нужди, които виждате при търговските екипи?

Най-често това е нуждата от яснота и увереност. Пазарът е динамичен, информацията е много, а очакванията - високи. Нашата задача е да структурираме тази информация, да я направим приложима и да дадем на хората инструментите, с които да се чувстват сигурни в действията си.

Как изглежда един ефективен обучителен процес?

Той започва със слушане. Не можем да създадем стойностно обучение, ако не разберем какво реално се случва на терен. След това идва адаптацията - съдържанието трябва да е практично, ясно и лесно приложимо. Ефективното обучение е това, което остава и се използва в ежедневната работа.

Как измервате успеха на обученията?

Успехът се вижда в поведението. Когато хората започнат да действат по-уверено, да водят по-структурирани разговори и да вземат по-добри решения, знаем, че сме си свършили работата. Това не винаги се случва веднага, но устойчивият ефект е най-ценен.

Какво ви мотивира лично във вашата работа?

Мотивира ме усещането, че помагам на хората да растат. Когато видиш как някой надгражда уменията си и става по-уверен в ролята си, това дава смисъл на всички усилия.

Как бихте описали Филип Морис България като работодател?

Филип Морис България е компания, която мисли дългосрочно и инвестира в хората си не формално, а последователно. Тук има ясна посока, силна подкрепа и реални възможности за развитие. Ние вярваме, че промяната е успешна, когато хората са подготвени и уверени - затова инвестираме в обучение, растеж и култура на иновации. Това не е просто обещание, а практика, която ни прави отличени от Top Employer Institute като Top Employer за 10-та поредна година - признание за нашата ангажираност към най-високи стандарти в грижата за служителите.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

