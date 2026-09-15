Тази дата не се забравя! Йотова със силни думи за 15 септември

15 септември е дата, която времето не може да заличи. С това послание президентът Илияна Йотова откри новата учебна година в русенското училище „Христо Ботев“, където посрещна ученици, учители и родители в един от най-вълнуващите дни за българското образование.

„Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата - 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето - тя не се забравя“, заяви Йотова.

Само с образование се върви напред

Президентът постави акцент върху дълбоката връзка между българската история и стремежа към просвета. „Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България“, подчерта държавният глава.

По думите й училището и учителят винаги са имали особено място в българското общество, а първият учебен ден е много повече от начало на поредната учебна година - той е символ на надеждата, че следващото поколение ще бъде по-знаещо и по-подготвено за бъдещето.

Церемонията в училището включваше традиционното посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и първия училищен звънец.

Училище с история и големи имена

Гимназия „Христо Ботев“ е сред учебните заведения с най-дълга история в Русе и през годините е свързана с редица знакови имена в българската наука и култура.

Сред нейните възпитаници са акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и писателят Йордан Йовков.

В училището са преподавали и личности като Стоян Михайловски, Цветан Радославов, Карл Шкорпил и Луи Айер.

Денят на президента в Русе продължава

По-късно президентът ще участва в официалното откриване на бюст-паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе.

В церемонията ще се включат представители на държавната и местната власт, Русенската света митрополия, Общинският духов оркестър и Младежкият гвардейски отряд.

Сред специалните гости ще бъде Ангелика Солвей, представител на германска благородническа фамилия, която по майчина линия е свързана с династията Батенберг.

Програмата на Илияна Йотова ще продължи и с посещение в Международния младежки център, където тя ще разговаря с представители на Младежкия парламент за перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.