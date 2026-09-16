Радев и Бабиш с ключови решения за енергетика, отбрана и бизнес

България и Чехия заявиха сходни позиции по ключови въпроси от европейския дневен ред и дадоха заявка за по-тясна политическа координация в Централна и Източна Европа. След срещата си в София премиерите Румен Радев и Андрей Бабиш поставиха в центъра на разговорите ядрената енергетика, цената на енергията, бъдещето на европейската система за търговия с емисии, нелегалната миграция и индустриалната конкурентоспособност. Бабиш покани България да участва в политически дискусии във формат В4+, а София и Прага се договориха и за съвместна работна група за малките модулни ядрени реактори.

Официалната визита на чешкия премиер днес включва и българо-чешки бизнес форум с представители на двете правителства и бизнеса.

България получи покана за разговори във формат В4+

Един от най-съществените политически резултати от посещението е поканата България да участва в дискусии във формат В4+ с държавите от Вишеградската четворка. Радев заяви, че София и Прага имат близки виждания по редица европейски теми, включително нелегалната миграция, енергийната сигурност и необходимостта Европа да укрепва своя индустриален, научен и отбранителен капацитет. Българският премиер посочи, че страната може да допринася в подобен формат със своето географско положение, енергийна инфраструктура и възможности за диверсификация на доставките.

Поканата не означава присъединяване на България към самата Вишеградска четворка, в която членуват Чехия, Полша, Словакия и Унгария. Форматът В4+ се използва за политически разговори с други държави по конкретни теми - само дни преди визитата на Бабиш в София например премиерите на четирите държави разговаряха в Братислава с ирландския министър-председател именно във формат В4+.

Ядрената енергия става една от големите общи теми

Енергетиката зае специално място в разговорите. Радев и Бабиш са се обединили около разбирането, че достъпната, сигурна и предвидима енергия е фундамент за конкурентоспособността на европейската икономика. Българският премиер подчерта ролята на чешкия си колега като последователен защитник на ядрената енергия на европейско равнище и на равнопоставения ѝ достъп до държавна помощ и европейско финансиране наред с останалите нисковъглеродни източници.

Конкретен резултат е договореността за обща работна група за малките модулни реактори. София ще проучва чешкия опит и възможностите за съвместни проекти в технология, която според Радев може да има ключово значение за бъдещите енергийни системи и индустрията на двете страни.

Бабиш на свой ред подчерта, че Чехия и България трябва ясно да защитават общите си интереси пред останалите партньори в Европейския съюз. Той предупреди, че ограничаването на рафинерийния капацитет в Европа създава риск за цените на горивата и за енергийната сигурност на континента. Чешкият премиер даде висока оценка и на българската газопреносна система, която според него може да има значение и за доставките към Чехия.

София и Прага искат преразглеждане на ETS2

Двамата премиери са заявили и сходна позиция по европейската политика за търговия с емисии. Радев поиска да бъде обсъдено преразглеждането на системата и отлагането или ревизирането на ETS2, който обхваща горивата за сградите и автомобилния транспорт. „Ние трябва на първо място да гарантираме индустриалната сигурност и индустриалната независимост на Европа“, заяви българският премиер.

Темата е особено актуална, защото Европейската комисия в момента подготвя практическото въвеждане на новата система. По действащата рамка търговете за квоти по ETS2 трябва да започнат през януари 2027 г., а системата е насочена към емисиите от сградите, автомобилния транспорт и допълнителни сектори. Европейските правила предвиждат и защитни механизми при силно поскъпване на енергоносителите.

Бабиш: Европа не може да живее с безкрайни войни

Чешкият премиер постави войните и геополитическата нестабилност в пряка връзка с европейската икономика и енергетика. Той предупреди, че конфликтите унищожават не само човешки животи, но и енергийна инфраструктура и рафинерии, а отражението върху цените и промишлеността се усеща в целия континент. Бабиш изрично призова за намиране на решение за войната в Украйна и заяви, че продължаването ѝ има тежки последици за Европа.

Той се обяви и срещу перспектива европейски заводи да бъдат принудени трайно да пренасочват производството си от автомобили към военно оборудване. Това е политическата позиция на чешкия премиер, който я свърза с необходимостта правителствата да защитават икономическите интереси и жизнения стандарт на европейските граждани.

Газови коридори, изкуствен интелект и отбрана

Радев изтъкна, че България разполага с договорен достъп до два гръцки и пет турски терминала за втечнен природен газ и може да използва резервираните капацитети за подпомагане на партньорски държави. Според него следващата стъпка е развитието на зелени енергийни коридори през България, които да свързват Европа с източници от Северна Африка и Кавказ.

Двете страни виждат потенциал и в изкуствения интелект, центровете за данни и отбранителната индустрия. Радев посочи българския институт INSAIT като възможна основа за технологическо партньорство, а в отбраната отбеляза съвместната работа между български и чешки компании при боеприпасите, дроновете и системите за противодействие на безпилотни апарати.

226 компании търсят нови общи проекти

Политическите разговори бяха придружени от значителен бизнес интерес. По данни на Радев за българо-чешкия форум са се регистрирали 176 български и 50 чешки компании. Амбицията, по думите му, е отношенията да излязат извън рамките на обикновената двустранна търговия и да се премине към съвместни технологии, научни разработки, производство и общо присъствие на пазари в трети държави.

Официалната информация за форума определя иновациите, енергетиката, транспорта и логистиката като основни сфери за нови проекти. Българската агенция за насърчаване на малките и средните предприятия посочва, че двустранният стокообмен се развива устойчиво, а чешкият капитал вече има значимо присъствие в българската енергетика и технологичния сектор.

Радев заяви, че двустранният стокообмен се приближава до 3 млрд. евро и че чешките инвестиции в България продължават да растат. По думите му сътрудничеството трябва да се разшири едновременно в традиционните индустрии и в новите технологични области.

Бабиш поздрави България за Шенген и еврото

В началото на визитата чешкият премиер приветства пълноправното участие на България в Шенген и присъединяването ѝ към еврозоната. България е пълноправна част от Шенген от 1 януари 2025 г., когато отпаднаха проверките по вътрешните сухопътни граници, а от 1 януари 2026 г. стана 21-вият член на еврозоната.

Бабиш покани Радев на посещение в Прага и заяви, че ще информира партньорите си от Вишеградската четворка за близките позиции между София и Прага. Така визитата очерта не само двустранна икономическа програма, но и опит за по-тясна политическа координация по теми, които ще бъдат сред най-спорните в ЕС през следващите месеци - енергетика, индустриална конкурентоспособност, миграция и климатична политика.