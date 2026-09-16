Трус и в ГЕРБ-Пловдив. Знаков общинар напусна Борисов

След масовото напускане на ГЕРБери в Монтана, трус удари и структурата в Пловдив. Знаков общинар напусна партията на Борисов.

“Избрах да продължа мандата си като независим общински съветник, което на този етап от житейският ми път отговаря и е по-близо до моите виждания", написа в социалните мрежи Слави Георгиев.

Свобода да изразявам мнението си и да разглеждам проблемите на града от "всички гледни точки" винаги е било водещо за мен. Пловдив има нужда от силен глас, критичен, но същевременно и разумен прочит на проблемите и техните решения, заяви още общинарят.

Съветникът благодари на колегите си от групата, като посочва, че с тях са свършили ползотворна работа по множество решения.

С напускането на Слави Георгиев групата на ГЕРБ остава първа политическа сила в ОбС - Пловдив, но се смалява до 12 души от общо 51.

Независимите са четирима, със Слави Георгиев стават петима. Николай Гюров излезе от крилото на ПП- ДБ, Илия Гатев се раздели с БСП, Димитър Арнаудов обърна гръб на ИТН, а след него - и Тервел Борисов.

Слави Георгиев преди време беше член на ВМРО, а напоследък вече три години играеше в отбора на ГЕРБ, въпреки резкия тон на моменти.

До местните избори има цяла година и не е изключено други активисти на ГЕРБ да го последват.