Христанов представи вицето си, обяви голямата цел

Иван Христанов представи своя избор за вицепрезидент. Това е доц. д-р Стоянка Черкезова, съобщават от неговия пресцентър.

Двамата ще се явят на вота на 25 октомври 2026 г. като независими, издигнати от Инициативен комитет.

Черкезова заяви, че населението ни застарява и това ни поставя пред сериозни изпитания като общество и държава. Според нея имаме ограничен прозорец за действие до 2030-2035 г. По думите й тогава се очаква натискът върху икономиката, социалната и осигурителната система да стане най-силен. Тя подчерта, че това е една от причините да приеме кандидатурата.

Иван Христанов подчерта, че демографската криза и обезлюдяването са едни от големите и дългосрочни теми, по които президентската институция трябва да настоява за последователност и отчетност от всяко управление.

В Инициативния комитет, издигнал Христанов и Черкезова, влизат музикантът Денис Ризов, телевизионната водеща Наталия Симеонова, музикантът Васил Гюров, проф. Тодор Тодоров, доц. Йосиф Йосифов, както и преподаватели, учени, предприемачи и хора от малки населени места.

Стоянка Черкезова има над 20 години опит в научни изследвания. Работата ѝ е свързана с демографията, миграцията, раждаемостта, застаряването на населението, семейните политики и достъпа до образование, здравеопазване и социални услуги. Тя е автор на 43 научни публикации.

От 2008 г. работи в Института за изследване на населението и човека при БАН, а от 2018 г. е доцент по статистика и демография. От 2022 г. е научен секретар на Института и международен експерт към Съвета на Европа. Участвала е в 24 научни и приложни проекта и е работила по проекти и експертни дейности за Световната банка, Европейската комисия, Програмата на ООН за развитие, ЮНЕСКО и Съвета на Европа.