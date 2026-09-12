Кмет тръгва на битка за президент

Още една двойка се включва в битката за "Дондуков" 2.

Инициативен комитет издигна Ивайло Симеонов за президент. Кандидатът за вицепрезидент е проф. Косьо Стойчев, съобщава БГНЕС.

Ивайло Симеонов е кмет на община Елин Пелин. Той е член е на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

За кандидатурата му се заговори още преди седлица, даже бе коментирана от Бойко Борисов, който заяви, че ГЕРБ не издига Симеонов и подчерта партийната линия срещу това ГЕРБ да има собствен официален кандидат за предстоящия президентски вот.

Въпреки първоначалното отричане на партийна обвързаност, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов официално внесе документи в ЦИК като независим кандидат за президент в двойка с проф. Косьо Стойчев, като политическите наблюдения сочат неофициални нагласи за избирателна симпатия отвътре сред структури на ГЕРБ

Симеонов коментира в събота, че решението за участие в надпреварата идва на фона на сериозните трудности, пред които са изправени българските граждани.

По думите му битката му е насочена срещу “тежкия живот на всеки един българин“, който с все повече усилия може да си позволи все по-малко.

Симеонов заяви, че е боец, доказал се през годините. Той подчерта, че не само може да води битки, но и да ги печели.

Кандидатът за президент посочи, че ще отговори на всички въпроси, които ще бъдат поставени в хода на кампанията. Тъй като се определя като дисциплиниран човек, който спазва закона, той обяви, че ще коментира детайлно темите след официалния старт на предизборната кампания на 25 септември.