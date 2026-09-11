Всичко по темата Президентски избори

Цветанов произнесе тежката присъда за ГЕРБ
Неучастието в президентската битка представлява поражение, заяви бившият председател на партията
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Неучастието в президентската битка представлява поражение, заяви бившият председател на партията
Той изключи всякакви други варианти
Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
Той изрази и мнение относно победата на „Алтернатива за Германия”
Очертава се почти сигурен балотаж
Един народ е силен със своята памет
Президентът представи юриста и журналист като човек, който може да обединява, а не да разделя
ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания
Тогава ще стане ясно името
Това ще стане при определени обстоятелства
Според него само силното състезание може да даде силен президент на България
"Народна сила" издига доцент и генерал
Новият лидер на СДС Илия Лазаров обяви посоката на най-старата дясна партия
Той отправи критики и към честата практика Изборният кодекс да се прекроява в последния момент преди...
Според изборните експерти проблемът е сериозен
Някакви хора го ухажват, той се дърпа - не е мъжко, каза политологът Росен Стоянов