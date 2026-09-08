ГЕРБ взе решението за кандидат президента ОБНОВЕНА

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.

Насрочен от ГЕРБ брифинг в Народното събрание бе отменен само около половин час след като партията го обяви.

Малко след 10 часа пресцентърът на ГЕРБ разпространи до медиите съобщение, че в 11:15 часа представители на формацията ще говорят пред журналисти на трибунката в Мраморното фоайе на парламента. Тема на брифинга не бе посочена. Предвид заявеното от Бойко Борисов през последните дни очакването естествено бе, че партията най-после ще обяви решението си за президентския вот.

Около половин час по-късно обаче последва второ съобщение - брифингът се отменя. От пресцентъра се извиниха на медиите, без да бъде съобщена нова дата и час и без публично обяснение за промяната. Отмяната сама по себе си не доказва, че в ръководството е възникнал спор в последния момент, но неизбежно засили усещането, че окончателната позиция все още не е готова за публично обявяване.

Ситуацията е необичайна, защото само преди два дни самият Бойко Борисов постави именно 8 септември като срок, в който партията да реши дали ще участва със собствена кандидатпрезидентска двойка. Лидерът на ГЕРБ не скри, че в структурите има силно желание формацията да има свой претендент, но собствената му позиция е в обратната посока.

Борисов заяви, че ако ГЕРБ издигне собствен кандидат, това би било „най-голямата услуга“ за Илияна Йотова. Според него президентски вот не може да бъде печелен само с твърд партиен електорат и необходимата кандидатура трябва да има потенциал да обедини много по-широк кръг избиратели. В същото време той отказа лично да затвори темата и прехвърли окончателното решение към партията.

Това е поредният завой в позицията на ГЕРБ през последните седмици. Още през юли Борисов говореше за необходимост от общ кандидат на формациите в център-дясно. В края на август повтори, че без широко обединение отделните партийни кандидатури нямат реален шанс, но паралелно с това от структурите на ГЕРБ продължиха да идват призиви партията да не напуска президентското поле без собствен представител.