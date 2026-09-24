Парламентът решава: Затвор и тежки глоби за заобикаляне на санкциите на ЕС

Заобикалянето и нарушаването на санкциите на Европейския съюз да се превърнат в престъпления, наказвани със затвор, сериозни глоби и в определени случаи лишаване от права. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, които депутатите ще разгледат на първо четене днес.

Законопроектът е първа точка в програмата на парламента и е внесен от Министерския съвет. България бърза с приемането му и заради започнала процедура на Европейската комисия за забавеното въвеждане на европейските правила.

Нова глава в Наказателния кодекс

Проектът създава изцяло нова глава - „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“. В нея попадат нарушения, свързани със замразени финансови средства и имущество, забрани за пътуване, сключване или продължаване на забранени сделки, обществени поръчки и концесии, както и предоставяне на финансови услуги на лица и компании под санкции. Обхванати са и други услуги - сред тях правни консултации, доверително управление, счетоводство и одит, когато предоставянето им е забранено от европейските ограничителни мерки.

Криминализира се и самото заобикаляне на санкциите. Типичен пример, посочен от правителството, е санкционирано лице или компания да прехвърли свои пари или други икономически ресурси на друго лице, за да избегне блокирането им. Предлага се праг от 10 000 евро - при част от нарушенията, свързани със средства, имущество, стоки и сделки под тази стойност, деянието няма да представлява престъпление.

Изключение е предвидено и за хуманитарната помощ, предоставяна при спазване на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Законът няма да наказва и адвокати за защитата и процесуалното представителство на техни клиенти в наказателни, граждански или административни производства.

България вече закъснява

Промените въвеждат в българското законодателство европейска директива от 24 април 2024 г., която установява общи правила за престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на ЕС. Срокът за транспонирането й изтече на 20 май 2025 г. Европейската комисия изпрати на България официално уведомително писмо заради непълното въвеждане на правилата, които имат за цел да затруднят заобикалянето на европейските санкции, включително приетите след руската агресия срещу Украйна.

„Ограничителните мерки са и основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза, като гаранции за върховенството на закона, правата на човека, принципите на международното право и опазването на мира, укрепването на международната сигурност“, заяви заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова при разглеждането на проекта в правната комисия. Комисията вече подкрепи измененията на първо четене с 18 гласа „за“ и един „против“.

Още четири теми в дневния ред

След наказателните промени депутатите трябва да разгледат и ратификацията на нови изменения в споразуменията между България и Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE. С тях управлението на възстановен ресурс от над 48 млн. евро по програмата за малки и средни предприятия се възлага на Европейския инвестиционен фонд. Ратификацията е втора точка в дневния ред за четвъртък.

На първо четене предстоят и промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чиято цел е да се създаде процедура за окончателно приключване на поземлената реформа. В програмата са включени още изменения в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както и в Закона за железопътния транспорт.