Парламентът решава нови права за потребителите

Депутатите ще продължат днес второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които въвеждат нови правила при сключването на финансови услуги от разстояние. Част от доклада беше представена в пленарната зала още вчера, но заседанието приключи преди текстовете да бъдат изчетени докрай и до гласуване не се стигна. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и вече е минал първо четене в Народното събрание.

Повече информация преди подписването

Една от основните промени е въвеждането на минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, сключвани от разстояние. Преди човек да се обвърже с подобен договор, търговецът ще трябва да му предостави определен набор от информация, за да може клиентът ясно да разбере каква услуга купува, какви са условията и какви права има.

Правилата обхващат договори, сключвани чрез интернет и други средства за комуникация от разстояние. Целта е европейските изисквания за подобни услуги да бъдат пренесени в българското законодателство и потребителят да получи по-ясна защита още преди да натисне последния бутон за сключване на договора. Законопроектът въвежда изискванията на европейската Директива 2023/2673 за договорите за финансови услуги от разстояние.

Отказът трябва да стане по-лесен

Съществена промяна засяга правото на отказ. Когато договорът е сключен по електронен път чрез онлайн интерфейс, търговецът ще трябва да предостави специална функция, чрез която потребителят да може да упражни правото си на отказ.

Това изискване няма да важи само за финансовите услуги, а по принцип за договорите от разстояние, когато законът дава право на отказ. Идеята е прекратяването да не се превръща в търсене на скрити менюта, телефонни номера или сложни процедури, след като самото сключване на договора е било възможно онлайн.

Предвиждат се и конкретни правила за случаите, в които потребителят има право да се откаже от договор за финансова услуга, както и изключенията, при които това право не може да бъде упражнено. Министерството на икономиката посочва именно укрепването на правото на отказ като една от основните цели на законопроекта.

Нови изисквания и към сайтовете

Промените засягат и начина, по който са изградени онлайн интерфейсите на доставчиците на финансови услуги. Те ще трябва да позволяват на потребителя по-лесно да получава необходимата информация и да използва предвидените от закона права.

Зад новите правила стои все по-големият дял на договорите, които се сключват изцяло през интернет - без посещение в офис и без непосредствен контакт между клиент и служител. Именно при подобни сделки рискът потребителят да не е разбрал напълно условията или да му бъде затруднен последващият отказ е по-голям.

Ако депутатите приемат окончателно измененията, част от досегашната уредба за предоставянето на финансови услуги от разстояние ще бъде преместена и интегрирана в Закона за защита на потребителите. Свързани промени са предвидени и в законодателството за потребителските и ипотечните кредити.

Данъчно сътрудничество също влиза в дневния ред

В програмата на Народното събрание е и законопроект, свързан с Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. Предложението е внесено от Министерския съвет на 1 септември. Самата конвенция действа за България от 2016 г. и урежда международното сътрудничество и обмена на информация между данъчните администрации.

Основният практически акцент на днешното заседание обаче остава защитата на потребителите. Ако текстовете бъдат окончателно приети, хората, които сключват финансови и други договори онлайн, трябва да получат по-ясна информация предварително и по-достъпен начин да се откажат от сделката, когато законът им позволява това.