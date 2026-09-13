Парламентът решава нови права за потребителите
Търговците ще трябва да осигурят специална функция за прекратяване на договорите от разстояние
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Търговците ще трябва да осигурят специална функция за прекратяване на договорите от разстояние
Срещата с „Активни потребители“ очерта мерки за прозрачни цени, по-високи санкции и възстановяване на ключов съвет
Касае етикетите на стоките
Десетки проверки, съвместни акции с НАП и конкретни санкции срещу нелоялни търговци
София. Потребителите, които пазаруват по интернет или участват в он-лайн търгове, ще получат повече права, ако бъде приет нов законопроект, който депу...