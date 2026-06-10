Карадимова даде ясен знак към потребителските организации

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова постави защитата на потребителите сред приоритетите на ведомството със заявка за по-активен диалог и по-добра координация между институциите. На среща със Сдружение „Българската национална асоциация Активни потребители“ тя подчерта, че ефективната политика в тази сфера изисква участие не само на държавата, но и на потребителските организации и бизнеса.

Разговорът обхвана инфлационните процеси, портала за наблюдение на цените „Колко струва“, Националния съвет за защита на потребителите и възможни промени в нормативната уредба. Срещата се превърна в знак за усилията на Карадимова да отвори по-пряк канал между министерството и организациите, които ежедневно следят проблемите на гражданите на пазара.

Потребителската защита като споделена отговорност

Карадимова заяви, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията остава ангажирано с открит и конструктивен диалог при формирането и прилагането на политиката за защита на потребителите. Акцентът бе поставен върху нуждата от работещи решения, които да не остават само на институционално ниво, а да имат реален ефект за хората.

„Защитата на потребителите е споделена отговорност, която изисква активното участие както на институциите, така и на потребителските организации и бизнеса. Министерството ще продължи да подкрепя всяка обоснована инициатива, насочена към повишаване на прозрачността на пазара и защитата на гражданите“, заяви заместник-министър Карадимова.

По време на срещата беше подчертано, че ведомството поставя специален акцент върху подкрепата на уязвимите групи. Въпреки ограничените възможности за пряко въздействие върху част от пазарните процеси, министерството подкрепя прилагането на ефективни механизми за защита на потребителите.

По-високи санкции срещу нелоялни практики

В рамките на разговора беше изразена подкрепа за увеличаване на санкциите при установени нелоялни търговски практики. Според министерството по-високите глоби могат да имат по-силен възпиращ ефект спрямо икономически субекти със значителен пазарен ресурс.

Темата е особено чувствителна в период, когато инфлационният натиск и ценовите движения поставят потребителите под допълнително напрежение. Затова позицията на Карадимова насочва вниманието към по-строг контрол там, където некоректните практики могат да засегнат най-много домакинствата.

Порталът „Колко струва“ трябва да бъде по-полезен

Представителите на БНААП поставиха и въпроса за функционирането на Портала за наблюдение на цените „Колко струва“. Според тях актуалните ценови данни трябва да се публикуват по-рано, за да могат потребителите навреме да сравняват цените и да правят информиран избор.

Тази тема бе приета като част от по-широкия разговор за прозрачността на пазара. За потребителите достъпът до навременна и разбираема информация е един от най-преките инструменти за защита, особено когато цените се променят бързо и решенията за покупка се вземат ежедневно.

Националният съвет ще възстановява дейността си

По отношение на Националния съвет за защита на потребителите беше подчертано, че той е важен консултативен орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Съветът подпомага формирането на държавната политика в сферата на потребителската защита и трябва да осигурява постоянен експертен диалог.

В момента се извършва актуализация на състава му. След приключване на процедурата ще бъдат предприети необходимите действия за възстановяване на неговата дейност, което е важна стъпка за по-добра координация между институциите и организациите.

Карадимова настоя за активност в работните групи

Заместник-министър Карадимова акцентира и върху активното участие на потребителските организации в работните групи и експертните формати към министерството. Именно там се обсъждат законодателни инициативи и политики, които могат да променят реалната защита на гражданите на пазара.

Страните се обединиха около необходимостта диалогът между институциите и потребителските организации да продължи. Общата цел е по-висока степен на защита на потребителските права у нас, повече прозрачност и по-ясни механизми срещу практики, които ощетяват гражданите.

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