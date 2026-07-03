Евтините стоки вече минават през нова сметка. Потребителят пак плаща

Пратка, поръчана преди 1 юли, може да поскъпне, ако бъде представена пред митница след тази дата. Това е една от уловките в новите правила за малките пратки до 150 евро от трети страни. За тях вече се въвежда мито от 3 евро, което заменя стандартното облагане по отделни стокови групи в преходния период. Новият режим засяга не само Китай, а всички пратки от държави извън Европейския съюз.

Какво се променя

„Това са 3 евро мито, което се налага на всяка стокова група в така наречените малки пратки до 150 евро и пристигащи от трети страни. Тук да добавим, това не включва само Китай“, обясни пред бТВ Вяра Генова-Рудолф от Агенция „Митници“.

По думите й логиката е, че това мито замества нормалните мита, с които се облага всеки артикул. Причината е, че малките пратки се декларират с намален набор от данни - чрез по-елементарна митническа декларация.

Генова-Рудолф посочи, че в момента нито една държава в ЕС няма капацитет да обработва всички тези почти 6 милиарда пратки по стандартния механизъм. След около 2 години, когато започне да действа Общият европейски хъб за данни, се очаква да се премине към облагане на всеки артикул със съответния процент.

Кога ще се плаща

Според Богомил Николов от „Активни потребители“ най-важното е новата такса да бъде показвана отделно от цената на артикула, за да е ясно какво точно плаща клиентът.

„Ние я плащаме, то няма кой да плати. То винаги потребителят плаща, независимо как е посочено“, заяви той.

На въпрос кога ще се плаща новото мито Николов отговори: „Би трябвало при поръчката“.

Генова-Рудолф уточни, че в митническата практика няма съществена промяна, защото платформите и сега работят с предварително начисляване на ДДС. „И това мито би следвало да се начислява заедно с това ДДС“, каза тя.

Има и втори вариант - ако митото или ДДС не са начислени предварително, това да се направи от следващия по веригата. Обикновено това са пощите, куриерите или доставчиците.

Кой може да бъде изненадан

Потребители може да се окажат засегнати, ако пратките им са изпратени от трета страна преди 1 юли, но бъдат представени пред митница след 1 юли.

„За съжаление е възможно“, потвърди Генова-Рудолф.

Препоръката е в такъв случай клиентите да се свържат обратно с платформата или продавача. Ако не са склонни да платят новата цена, трябва да проверят дали могат да се откажат от самата пратка.

Защо се въвежда режимът

Според Богомил Николов целта не е просто стоките да станат по-скъпи. По думите му част от много евтините продукти са не само некачествени, но и опасни.

„Този механизъм с малките пратки досега беше един байпас на митническата система и на контролната, защото не минаваха през никаква проверка, минаваха свободно. Един вид световен Шенген си бяхме направили на стоките“, коментира той.

Николов очаква част от търговците да променят бизнес модела си. Те може да започнат да отварят складове в Европа, да внасят по традиционния начин с контейнери, да обмитяват стоките и след това да ги изпращат към клиентите. Това може да съкрати и сроковете за доставка.

Контролът няма да спре пратките

От Агенция „Митници“ уверяват, че новият режим няма да забави обработката. „В никакъв случай няма да забави процеса. И досега тези пратки бяха контролирани в рамките на анализа на риска“, заяви Генова-Рудолф.

По думите ѝ пратките от платформите за онлайн пазаруване вървят със електронна документация, която позволява предварителен анализ на съдържанието. Така системите могат да преценяват риска още преди физическата обработка.

Новата такса е неприятна за купувачите, но променя правилата на играта. Досегашният модел направи възможни милиони евтини доставки, но остави твърде широк вход за стоки без достатъчен контрол. Сега големият въпрос е дали потребителят просто ще плати повече, или пазарът ще се пренареди така, че повече продукти да минават през европейски складове и по-ясна проверка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com