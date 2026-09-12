Евтините стоки вече минават през нова сметка. Потребителят пак плаща
Таксата трябва да се вижда отделно от цената на артикула и може да бъде начислена още при поръчката
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Таксата трябва да се вижда отделно от цената на артикула и може да бъде начислена още при поръчката
Новите мита целят защита на европейския пазар
Очаква се мярката да добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на САЩ
Министерството на търговията на САЩ обвинява мексиканските производители в нечестна конкуренция
Високите мита целят да насърчат производството в САЩ
Заплашени са шампанско, вина и други спиртни напитки от Евросъюза
Налага 100% мито
Писмо до Брюксел
Тази седмица се очаква да излязат резултатите от проверките на качеството, каза Иван Иванов
Делхи. Индия увеличи митническите си такси за вноса на благородни метали за трети път от януари насам в опит да запълни дефицита по текущата си сметка...
Брюксел. Европейската комисия потвърди намерението си да въведе мита върху вноса на китайски слънчеви панели от днес. Новината предизвика незабавен о...