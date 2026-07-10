Пробиотичният айрян на „Ел Би“ вече и в кварталните магазини

Един от най-търсените продукти на „Ел Би Булгарикум“ през лятото – единственият пробиотичен айрян на българския пазар – вече ще може да бъде открит и в много от кварталните магазини в София. Това става възможно, след като компанията подписа договор с веригата „КварталМаг“, която обединява семейни магазини в подкрепа на българското производство. В съвместната инициатива са включени няколко обекта в столицата и по един в Ботевград и в с. Вакарел.

Новото партньорство е част от стратегията на „Ел Би Булгарикум“ за осигуряване на качествени български млечни продукти на възможно най-широк кръг потребители и е в подкрепа на правителствената инициатива „Кошница с грижа“ за стоки на достъпни цени.

Пробиотичният айрян на „Ел Би Булгарикум“ съдържа пробиотичния щам Lactobacillus bulgaricus GLB44 – разработка на учените на дружеството. Благодарение на него продуктът съчетава традиционния вкус на българския айрян с ползите на пробиотиците за поддържане на баланса на чревната микрофлора и доброто храносмилане.

Същият пробиотичен щам се съдържа и в Пробиотичното кисело мляко на „Ел Би Булгарикум“ – първото българско кисело мляко с добавен пробиотик, което подпомага баланса на чревния микробиом.

Освен пробиотичния айрян и Пробиотичното кисело мляко, в кварталните магазини ще се предлагат и голяма част от най-търсените млечни продукти от портфолиото на „Ел Би Булгарикум“. Сред тях са Кисело мляко по БДС 2% и 3,6%, Прясно мляко 3,6% (1 л), Кашкавал (400 г) и Сирене (800 г).

Ето и списък на магазините, в които стартира сътрудничеството между „Ел Би Булгарикум“ и „КварталМаг“:

ПРОМОТЕКС 35 ЕООД – София, ж.к. „Младост-1“, до бл. 31

МЕЙС БЪЛГАРИЯ ООД – София, ж.к. „Младост-1А“, ул. „Анна Ахматова“ бл. 532

САРИНА Т ООД – София, Студентски град, ул. „Никола Габровски“ №108

КАБОНИ ТРЕЙД ЕООД – София, кв. „Крива река“, ул. „Яков Крайков“ №25

Е-КОНСУЛТ 2020 ЕООД – София, ж.к. „Св. Троица“, бл. 347В, маг. 3

ЕМ МАРКЕТ 55 ООД – София, кв. „Модерно предградие“, ул. „Старата църква“ №23

ДЕСПОДОВ 22 ЕООД – София, ж.к. „Банишора“, ул. „Опълченска“ бл. 54

ДЕСПОДОВ ПМ ЕООД – София, ж.к. „Надежда“, ул. „Дравски бой“ №38

ЕЛЕМ-05 ЕООД – София, ж.к. „Младост-1“, ул. „Никола Генадиев“ №34

ЧЕРНОТО ЛАЛЕ 2015 ЕООД – с. Литаково, община Ботевград, пл. „Свобода“ №1

ДЕСПОДОВ ПМ ЕООД – София, ж.к. „Обеля 2“, ул. 106-та (срещу бл. 250)

МЕЙС БЪЛГАРИЯ ООД – София, кв. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“ №21

ПРОМОТЕКС 35 ЕООД – с. Вакарел, пл. „Средна гора“ №2

КВК 25 ЕООД – София, кв. „Кръстова вада“, бул. „Черни връх“ №122

ДЕСПОДОВ ПМ ЕООД – София, кв. „Витоша“, ул. „21 век“ №13

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