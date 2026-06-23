Лидл предлага национален пакт за по-силно българско земеделие

Лидл България ще предложи „Национален пакт за хранителен суверенитет“, насочен към възстановяване и развитие на българското земеделие, по-силно родно производство и устойчиво по-достъпни цени за потребителите.

Компанията обяви инициативата на медийно събитие в София, на което представи и анализ на факторите, които формират цените на храните у нас. Новият план включва партньорство с държавата, бизнеса, браншовите организации, технологичните компании и академичната общност.

Веригата обяви и две конкретни нови инициативи - Академия за доставчици и разширяване на фермерските пазари във всички области на страната.

Пакт за производство, а не за затваряне на пазара

Идеята на Лидл България е в следващите месеци да започне официален диалог с изпълнителната власт за създаване на дългосрочна рамка за хранителен суверенитет. Целта е да се съберат на една маса институции, производители, търговци, технологични компании и експерти, които имат роля във веригата от полето до щанда.

Компанията поставя темата не като спор между отделни звена, а като въпрос за цялата система. Според Лидл България трайни решения за цените и качеството могат да се търсят само чрез по-силно производство, модернизация, коопериране на производителите, достъп до капитал, квалифицирани кадри и ефективен контрол.

„Убедени сме, че решението не се крие във фокусирането върху едно отделно звено от веригата, а в интегрирания подход и партньорството“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. По думите й истинският хранителен суверенитет не означава затваряне на пазара, а по-силно и по-конкурентоспособно българско производство в рамките на европейския пазар.

Къде България не произвежда достатъчно

Данните, представени от компанията, показват защо темата е чувствителна. Българското производство покрива незадоволителна част от вътрешното потребление при ключови храни - между 40 и 60 процента при свинското месо, между 60 и 70 процента при млякото и млечните продукти, около 20 процента при кравето масло и между 25 и 40 процента при плодовете и зеленчуците според конкретната култура и сезона.

Тези дефицити не са еднократен проблем. Те са резултат от натрупани слабости - амортизирана напоителна инфраструктура, разпокъсано производство, недостиг на работна ръка и ограничен достъп до капитал. Когато местното производство не достига, пазарът става по-зависим от внос, логистика, международни цени и външни кризи.

Точно тук Лидл България поставя своя основен аргумент - повече местно производство означава по-висока конкурентоспособност и по-устойчиво достъпни цени за крайния потребител. Не става дума само за подкрепа към фермерите, а за по-сигурна хранителна система.

Академия за доставчици и повече фермерски пазари

Като първа практическа стъпка компанията обяви Академия за доставчици. Чрез нея Лидл България ще споделя ноу-хау с български производители, за да им помогне да оптимизират процесите си, да се кооперират и да отговарят на европейските стандарти за качество.

Това е важна посока, защото много малки и средни производители имат добър продукт, но трудно достигат до големи пазари заради изискванията за обеми, качество, проследимост, опаковка, логистика и устойчиви доставки. Подобна програма може да им даде практически знания как да се подготвят за работа с големи търговски мрежи и с европейски клиенти.

Втората нова инициатива е разширяване на фермерските пазари. Досегашната програма на веригата ще нарасне от 15 на 28 локации и вече ще покрива всички области в страната. Така малки фермери от цяла България ще могат да продават директно на клиентите на веригата.

Това дава две предимства едновременно. Фермерите получават достъп до по-голям поток от потребители, а клиентите - до повече местни продукти с ясно лице и произход. В момент, когато доверието към храната става все по-важно, директният контакт между производител и купувач има стойност, която не се измерва само в оборот.

Над 300 български партньори и рекорден износ

Новите инициативи надграждат вече съществуваща работа с български производители. Лидл България посочва, че си партнира с над 300 местни производители на принципа „нето-нето“, без налагане на допълнителни такси.

Компанията отчита устойчив ръст на доставките от български партньори. Само през 2025 г. веригата е увеличила оборота си с тях с близо 20 процента спрямо 2024 г., а спрямо 2023 г. увеличението е над 50 процента.

Особено силен е резултатът при износа. През 2025 г. българските производители са реализирали рекорден износ за 66,4 млн. евро в 30 държави от европейската мрежа на Лидл.

Този факт е ключов за разбирането на инициативата. Българският производител не е ограничен само до вътрешния пазар, когато може да покрие стандартите, обемите и качеството. Европейската мрежа на веригата се превръща в канал, чрез който родни продукти стигат до потребители извън страната.

Хранителният суверенитет като част от сигурността

Лидл България поставя хранителния суверенитет като част от националната сигурност и качеството на живот. Това е по-широка рамка от обичайния разговор за цени, промоции и търговски надценки.

Компанията настоява, че секторът има нужда от подкрепа за сдружаване на производителите, по-ефективно използване на субсидии, програми за образование и квалификация на работната ръка и контрол, който да гарантира еднакви стандарти и равнопоставени условия за всички участници.

Това е и най-съществената промяна в тона на дебата. Вместо фокус върху едно звено от веригата, предложението търси разговор за всичко, което предшества крайната цена - земя, вода, труд, инвестиции, технологии, логистика, стандарти и достъп до пазари.

Ако този подход се превърне в реално партньорство, България може да получи повече от краткосрочна ценова мярка. Може да получи по-силен местен производител, по-конкурентна храна, по-малко зависимост от внос и повече възможности български продукти да излизат на европейските пазари.

От временни решения към дългосрочна политика

С предложението си Лидл България заявява амбиция да бъде не само търговска верига, а активен участник в изграждането на по-конкурентоспособна и устойчива българска икономика. Компанията свързва собствените си програми за доставчици и фермери с по-голямата тема за бъдещето на земеделието.

Това поставя на дневен ред въпрос, който отдавна стои пред България - как страната да произвежда повече от храната, която потребява, и как да превърне земеделието от сектор с хронични проблеми в модерна, технологична и пазарно силна част от икономиката.

Пактът, който компанията ще предложи, все още предстои да бъде обсъден с държавата и другите участници. Но посоката вече е ясна - повече родно производство, по-добри стандарти, достъп до европейски пазари, по-силни фермери и цени, които да бъдат по-достъпни не чрез временен натиск, а чрез по-добре работеща хранителна система.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com