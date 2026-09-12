Палмова мазнина вместо държава в чинията
Богомил Николов обвини контрола, че чака сигнали от фирми, докато ментетата влизат в банички, салати и обществени кухни
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Богомил Николов обвини контрола, че чака сигнали от фирми, докато ментетата влизат в банички, салати и обществени кухни
Срещата с „Активни потребители“ очерта мерки за прозрачни цени, по-високи санкции и възстановяване на ключов съвет
Богомил Николов предупреди, че малките магазини и производителите може да останат под натиск, ако няма трайна пазарна реформа
Организацията подготвя приложение, което ще сравнява стойността на храните в магазините
Докато в Гърция държавата намалява цените, у нас брашното, олиото и млякото струват повече дори от Германия
Активни потребители казаха къде водата е над 85 %
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„Активни потребители“ разкриват принципите на отговорното кредитиране, както и последиците от неспазването на тези принципи
Той обвини асоциацията, че разпространява невярна информация
Ешерихия коли няма как да дойде от Украйна, защото морската вода е солена
Два от плажовете по Южното Черноморие са със сериозно замърсяване
Експерт по потребителските права не вярва в налагането на таван на надценките
Други неща действат в наш ущърб и трябва да си ги обясним и да противодействаме
Проблем е поведението на търговците с монополно положение
Важно е и да отделим повече време за пазаруване за и по празниците
"Най-важното е да сравняваме офертите при различни търговци, казва Богомил Николов
Понятие спекула няма, то обобщава непазарни практики
Ако авиокомпанията не осигури храна и хотел, претендирайте с касовите бонове, казва шефът на "Активни потребители"
Не оставяйте пазаруването за последния момент, внимавайте с двугодишните договори на телекомите, съветва Богомил Николов
Кметът на Димитровград Иво Димов и юридическия отдел на общинската администрация имат вероятно ще заведат иск за разпространение на невярна информация...